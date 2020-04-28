«У дочери все суставы поражены. Надежда только на федералов!» Состояние 11-летней Вики Гнездиловой из Черняховска ухудшается

«Комсомолке» рассказывала об 11-летней Вике Гнездиловой из Черняховска. На протяжении двух с небольшим лет калининградские врачи не могут поставить диагноз, а состояние ребенка - ухудшается.

В настоящее время Вика вместе с мамой находятся в детской областной больнице в Калининграде в отделении нейрохирургии. Вчера состоялся консилиум, по решению которого девочку готовят к отправке в один из федеральных центров по направлению - ревматология.

- Мне сказали, что документы пойдут в несколько федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга, - рассказала «Комсомолке» мама девочки Татьяна. – Горько осознавать, что за два года врачи Калининграда так и не пришли к единому мнению, чем же больная моя дочь и как ее лечить. У меня вся надежда на федералов.

По словам Татьяны, в настоящий момент результаты ультразвукового исследований показало, что все суставы (коленные, тазобедренные и другие) поражены, идет воспалительный процесс.

- Вике ставят артропатию, - говорит мама девочки. – Помимо того, что дочь может передвигаться только с помощью костылей или инвалидной коляски, помимо того, что колени на обеих ногах не сгибаются, опасения вызывают и заболевания глаз, и сыпь на слизистой, и очаги в легких. Уверена, что все эти процессы взаимосвязаны, и я очень надеюсь, что врачи наконец-то оценят состояние ребенка в целом.

По словам матери, калининградские медики состояние Вики оценивают как средней тяжести, и потому предлагается самостоятельно подготовиться к посещению комиссии по назначению инвалидности.

- Не представляю, как ребенок на негнущихся ногах должен обойти несколько врачей и сдать ряд анализов, чтобы подготовиться к визиту на комиссию, - выражает несогласие Татьяна. – Искренне не понимаю, почему эту работу нельзя провести здесь, в больнице.

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Весну 2018 года Вика Гнездилова встретила здоровым ребенком, а сейчас – инвалидное кресло, постоянное обезболивание и полная неопределенность. Родители боятся, что с их дочерью может повториться то, что случилось год назад с Ангелиной Разиньковой. 21 февраля 2019 года в Калининграде произошла ужасная трагедия – в приемном покое психиатрической больницы №2 скончалась 15-летняя школьница из Гусева Ангелина Разинькова. Девочку лечили от депрессии, а у нее было слабое сердце (ПОДРОБНЕЕ).