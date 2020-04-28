2020-04-28T17:51:12+03:00
Экономика

Экспорт зерна остановлен: как будет работать главный портовый элеватор Калининграда

Ради продовольственной безопасности экспорт зерна из России приостановлен до 1 июля. Смогут ли портовики региона удержаться на плаву?
Ольга Гончарова
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"Ограничения на экспорт зерна, надеюсь будут только до 30 июня и на новый урожай распространятся не будут", - говорит Елена Зайцева."Ограничения на экспорт зерна, надеюсь будут только до 30 июня и на новый урожай распространятся не будут", - говорит Елена Зайцева.
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Квота на экспорт зерна из России в размере 7 миллионов тонн выбрана в полном объеме. Об этом 26 апреля сообщил Минсельхоз. После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт будет остановлен до 1 июля. Федеральная таможенная служба прекратила выпуск новых деклараций для экспорта, сообщили в Минсельхозе. Главный портовый элеватор Калининградской области последние дни работал круглосуточно. Генеральный директор предприятия Елена Зайцева рассказала, как будут развиваться события далее.

- Наше государство заботится о продовольственной безопасности страны. Не все хорошо у нас с экономикой, поэтому Правительство РФ ограничило вывоз за рубеж жизненно важных продуктов, - говорит она. - Это пшеница, кукуруза, рожь, ячмень и, к сожалению, для нас, кукуруза. Мы отправляли в Европу большие объемы кукурузы. Для отечественных экспортеров эта новость не стала шоком, потому как были предупреждены о грядущих ограничениях и лимите в 7 миллионов тонн. Мы успели вовремя сориентироваться, отслеживали информацию на сайте Минсельхоза, сколько вывезено, сколько осталось. Например, с юга страны, из порта Новороссийск большие партии шли. У нас получилась нехорошая ситуация, объемы были маленькие и мы думали, что попадем в эти 7 миллионов, но к большому сожалению в минувшее воскресенье выяснилось, что лимит закончился. Максимальное количество клиентов успели обеспечить экспортом, быстро оформляли документы, отгружали суда. Работали круглосуточно, очень торопились, чтобы успеть до закрытия лимита. Увы, один клиент не успел вывезти по заключенному контракту 3 тысячи 150 тонн кукурузы, документы даже были оформлены!

Уже когда закончился лимит по стране в Калининграде грузилось последнее судно, и 27 апреля оно благополучно вышло из нашего порта в порт назначения.

- Ограничения на экспорт зерна, надеюсь будут только до 30 июня и на новый урожай распространятся не будут. Кроме зерна мы работаем с другими культурами, соей, рапсом. Здесь лимитов нет. Сейчас лен идет, горох отгрузили. Работа у нас будет. Экспортеры, которые работают через наш элеватор, отправляют грузы на рынок Европы и стран Скандинавии и Балтии.

Напомним, в 2019 году получен самый крупный урожай зерна за всю историю Калининградской области. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 51,7 центнера с гектара, это рекорд. Зерна собрали 678,3 тысячи тонн, даже возникли проблемы с отправкой товарного зерна на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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