В Калининграде озеро Шенфлиз засыпало угольной пылью

О загрязнении озера Шенфлиз в Калининграде мы писали неоднократно. И речь даже не о мусоре. В воду попадали нефтепродукты и фенол. Но чаще всего водоем засыпает угольной пылью, черный слой которой накрывает всю округу. Дело в том, что неподалеку от озера, в котором, между прочим, купаются и ловят рыбу, находится угольный терминал железнодорожной станции «Дзержинская-Новая» - оттуда и летят тучи пыли. Очередной выброс зафиксировали утром в понедельник, 27 апреля. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель клуба плавания «Янтарные моржи» Кирилл Порошин.

- Утром на базе «Янтарные моржи» дежурный обнаружил широченную полоску угольной пыли длиной 400 метров. Видимо ветер дул с угольного терминала в нашу сторону и вся пыль как обычно осела на озере, - говорит Кирилл. – Мы все зафиксировали на фото и видео, выложили в интернет.

Поскольку объекты железнодорожного транспорта подлежат федеральному государственному экологическому надзору, собранную информацию передали в Управление Росприроднадзора по Калининградской области.

Кирилл отметил, что члены клуба «Янтарные моржи» с 2015 года шефствуют над озером. За годы превратили его из загаженного водоема в зону отдыха, оборудовали пляж, очистили берега и дно, запустили в озеро рыбу. А выбросы угольной пыли фиксируют дежурные, которые осматривают окрестности ежедневно.

От угольный пыли страдают и местные жители. Об этом нам рассказал калининградец Николай Губенко, который живет в комплексе «Московский дворик» в конце улицы Дзержинского.

- У нас на окнах черная пыль оседает. Жители с улицы Двинской тоже страдают от угольного терминала. Эта пыль разносится по всей округе. На небольшие выбросы мы уже и внимания не обращаем. Но в этот раз выброс был мощный, конечно, - говорит Николай.

По его словам только во вторник на озеро пришли проверяющие – помощник прокурора Московского района и представители Калининградской железной дороги.

- К этому моменту угольная пленка, которая плавала на водной глади, осела. Хотя на мелководье ее видно. А представитель КЖД сказал: «Это то ли от костра, то ли еще что-то». С ними вообще трудно разговаривать. Они все отрицают. Конечно, пришли на следующий день и ищут следы, - сказал Николай и отметил, что проверяющие ни разу не приезжали на озеро оперативно - так, чтобы зафиксировать угольные выбросы.

Руководитель пресс-службы Калининградской железной дороги Александр Першин подтвердил «Комсомолке», что выезжал на озеро во вторник 28 апреля.

- Никакой угольной пыли там нет. Я все осмотрел. Нет пыли ни на листочках, ни на зданиях, ни между путей, - говорит Александр Першин. – Я только что там был. Вот, только в кабинет вошел… еще ботинки не успел почистить.

- Почистить от угольной пыли? – уточняю я.

- Нет, от пыли дорожной. Угольной там нет! – повторил Першин. - И вчера наши сотрудники дирекции и еще независимые контролирующие органы прошли и посмотрели. И деревья, и воду. И никакой пыли нет.

Правда, того самого независимого контролера наш собеседник назвать отказался.

При этом Александр Першин сказал, что в ночь с воскресенья на понедельник на станции «Дзержинская-Новая» грузили уголь.

- Погрузка угля была ночью. Но работала пылеподавляющая установка. Она функционирует с 14 мая прошлого года. Это эффективное средство для нераспространения пыли при загрузке или выгрузке угля, - заключил Александр Першин.