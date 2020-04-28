Смягчения самоизоляции в Калининграде не будет: власти продлили жесткие ограничения до 12 мая

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекцией в Калининградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

- Решение принято по итогам сегодняшнего обращения президента России, - пояснил он. - Первый день, когда режим самоизоляции по новому постановлению не будет действовать, - это 12 мая.

По словам Лыскова, по-прежнему калининградцам на работу можно будет ездить только со справками установленного образца. Гулять детям и с детьми запрещено. Парки и скверы будут закрыты, равно как не получится на праздники посетить приморские курорты. На дачу - можно, но только с соблюдением всех санитарных правил.

Впрочем, некоторые послабления все же наступят.

- С завтрашнего дня (29 апреля - Ред.) мы позволим работать магазинам непродовольственных товаров, которые расположены в отдельно стоящих зданиях и имеют отдельный вход, - сообщил Лысков. - То есть условный "Леруа Мерлен" с завтрашнего дня может работать в обычном режиме с соблюдением всех мер, которые рекомендовал Роспотребнадзор: это и масочный режим, и социальная дистанция, и норматив по количеству посетителей на площадь магазина.

Что касается парикмахерских, салонов красоты и торговых центров, то они будут открыты только 12 мая, если к тому времени ситуация с распространением коронавирусной инфекции не ухудшится.

Новое постановление, где будут прописаны все правила до 12 мая, региональное правительство опубликует до конца дня, добавил Дмитрий Лысков.

Напомним, в минувшую пятницу губернатор Антон Алиханов анонсировал смягчение режима самоизоляции со среды, 29 апреля. В Калининграде и области должны были начать работу все непродовольственные магазины, включая торговые центры. Однако статистика по заболевшим коронавирусной инфекцией в последние дни (во вторник, например, было зарегистрировано 39 новых случаев - абсолютный рекорд) заставила пересмотреть это решение. На данный момент в Калининградской области зарегистрировано более 300 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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