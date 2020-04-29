Коронавирус в Калининграде, последние новости на 29 апреля 2020: возвращение к нормальной жизни переносится

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 29 апреля 2020 года. То, о чем в понедельник шептались, во вторник сказали вслух: майские праздники мы проведем по-прежнему в режиме самоизоляции. Смягчение режима, которое губернатор Антон Алиханов анонсировал в минувшую пятницу и которое должно было вступить в силу с сегодняшнего дня, если не отменяется, то переносится. По крайней мере на 12 мая. До этого дня на работу по-прежнему придется ездить со справками, гулять по улице запрещено, парки и скверы будут закрыты также, как салоны красоты и парикмахерские. Послабление сделали только для некоторых непродовольственных магазинов - тех, которые имеют отдельный вход. Впрочем, разрешено поехать на дачу, но не для того, чтобы жарить шашлыки шумной компанией, а чтобы работать в одиночестве или во всяком случае семейным кругом.

Основой для продления режима самоизоляции послужило обращение президента России Владимира Путина, хотя не менее весомым аргументом стала не самая благоприятная статистика по распространению коронавирусной инфекции. В последние дни в Калининградской области наблюдается устойчивый рост числа заболевших. Вторник вообще стал рекордным - 39 новых случаев, причем большинство положительных тестов на COVID-19 были сосредоточены в одном месте - Калининградской областной клинической больнице. Она превратилась в настоящий очаг вируса, там уже более 50 заболевших - и пациентов, и врачей.

По состоянию на 28 апреля в регионе выявлено в общей сложности 303 случая заражения, умерло три человека, выздоровело 66 пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 2083 человека. Это на 103 жителя больше, чем в понедельник. 163 человека находятся в условиях обсерватора.