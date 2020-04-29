Дорогу домой оплатил судовладелец: как калининградских моряков из «канарского плена» вызволяли

«Комсомолка» писала о моряках из Калининградской области, которые вынужденно застряли в море, их рейсы продлены, они перерабатывают сверх контрактов. Есть и те, кто сумел вернуться домой в эти непростые времена, связанные с пандемией, закрытыми границами и отменой рейсов.

Так, 25 апреля в Калининград прилетел самолет «Уральских авиалиний» с российскими моряками, находившимися в испанском Лас-Пальмасе. Все они были наняты различными крюинговыми компаниями, уже завершили работу по контракту, но с началом пандемии застряли в крупном порту на Канарах.

Причина – бюрократические проволочки. После ведения карантина работодатели долго не могли договориться об организации рейса для вывоза россиян. В итоге все завершилось благополучно, все проблемы с оформлением бумаг решили.

- Судовладелец, а это бельгийско-российская компания INOK TM, оплатил возвращение моряков в Россию. И чартер он взял, - рассказал «Комсомолке» руководитель калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов.

По его словам все моряки - это 2-3 экипажа, которые работали на нескольких крупнотоннажных океанических траулерах. В море выходили под флагом Белиза, государства в Центральной Америке.

- Они задержались на 1,5 месяца сверх расчетного периода. Сейчас все моряки пересиживают контракты, время такое, - говорит Вадим Мамонтов. - Им еще повезло. Потому что рыбаки дальневосточных контор, попавшие на ремонт в китайские порты, сидят сверх норматива по 3-4 месяца. Просто Китай никого не выпускает и не впускает! Вот где жесть.

На борту прибывшего в «Храброво» самолета находились 90 жителей Калининградской области, 16 моряков из Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, а также 44 жителя Крыма, которые из региона уже улетели.

Остальные же помещены в обсерватор. Калининградцам предстоит провести на жестком карантине ближайшие две недели с дополнительным обследованием на коронавирус через 10 дней. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

- Сколько еще калининградцев остается на промысле, в рейсах?

- Точных данных у меня нет. Но народу много. Это порядка 9 тысяч калининградских моряков. Люди в море зарабатывают деньги. И не ропщут. А придут они домой, и когда в следующий раз пойдут в море? Это большая проблема. Поэтому в 99 процентов случаев моряки, если у них нет срочных семейных обстоятельств, работают, зарабатывают деньги и счастливы, – говорит Вадим Мамонтов.

Он отметил, что в профсоюз моряков люди обращаются в экстренных ситуациях.

- На любой запрос ответим. Мы готовы к диалогу. И нам каждый день пишут люди, звонят, обращаются через посредников. Работаем, – заключил Вадим Мамонтов.

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