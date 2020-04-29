Медбрат из Калининграда, работающий в московской больнице: «В моем отделении сегодня за сутки умерли трое»

Калининградец Евгений Юржихин завербовался медбратом в одну из московских больниц, перепрофилированных под борьбу с коронавирусом. Наш земляк подписал срочный контракт до конца пандемии. 26 апреля Евгений выложил в своем аккаунте в Инстаграме короткий видеоролик, к котором сообщил, что «был целые сутки в аду».

- Если вы до сих пор думаете, что любую смерть в больнице кодируют под коронавирус, я отвечу вам - эта зараза убивает быстро, - написал калининградец. - Хочу лишь, чтобы вы были как можно дальше от вируса. Думаю, для России это даже не середина пандемии. Неизвестно откуда может прийти вирус, и что может произойти. Для кого-то болезнь пройдет бессимптомно, а для кого-то это закончится смертью.

«ВСЕ КАК В АРМИИ»

Мы связались с Евгением по телефону и попросили ответить на несколько наших вопросов о том, как работают врачи в столичных отделениях интенсивной терапии, и какие условия для них созданы.

- Я четыре года отработал в нашем кардиоцентре, потом занимался массажем, а сейчас месяц сидел без работы, - рассказал предысторию Евгений. - Изначально я решил, что поеду зарабатывать деньги. По телефону мне сказали, что зарплата будет высокой. Изначально говорили о жестком графике: 24 часа работаешь, 8-12 часов отдыхаешь и снова выходишь на сутки. Мы все подписали такой контракт. Но на месте решили, что работать будем сутки через сутки, потому что за 12 часов после тяжелой смены невозможно восстановиться. 23 апреля я приехал в Москву, за два дня оформился, и 25-го у меня была первая смена.

- Как происходило устройство на работу?

- На сайте заполняешь заявку, и если у тебя документы в порядке, то берешь отпуск за свой счет, если работаешь, и едешь устраиваться в департамент здравоохранения. Приглашения всем высылались в новую Вороновскую больницу (инфекционная клиника на 800 коек, открытая 20 апреля в поселении Вороновское, в Новой Москве – Ред.), однако, как я понял, там штат уже укомплектован. И всех тех, кто приехал, как и я, распределили по всем остальным больницам. Каждого врача или медбрата закрепляют за какой-то одной больницей. В общем, все, как в армии.

- Ты написал о том, что люди умирают очень быстро. Ты был свидетелем?

- Да. Когда у человека инфаркт или инсульт – это одно, потому что, как правило, для этого есть какие-то предвестники. А тут очень быстрая пневмония и очень быстрый летальный исход. Дело в том, что из-за перегруженности больниц врачи просто физически не успевают выполнить тот объем процедур, который необходим. Банально не хватает рук. А трупы забирают очень-очень долго, потому что очень большая очередь. Писали, что в Москве где-то 40 человек за сутки от коронавируса умирает. Думаю, что так и есть. У меня в отделении на 22 койки за смену сегодня умерло трое. Еще в соседней палате один. В нашей больнице (ее название Евгений попросил не раскрывать – Ред.) таких отделений четыре. При этом, когда выходишь из больницы на улицу, создается впечатление, как будто ничего не происходит.

- Какой возраст у умирающих пациентов?

- В основном, пожилые люди, но болеют и молодые. У нас лежат мужики сорока- и пятидесятилетние, женщины тридцати- и сорокалетние. Кто-то из персонала тоже болеет. Старики, как правило, болеют в тяжелой форме, и в нашем отделении их много.

- А в каком состоянии поступают больные?

- В нормальном, но ухудшение происходит очень быстро. Всем поступающим сразу делают КТ, ищут что-то похожее на пневмонию. Так как мест нет, несложных пациентов не берут. Я, конечно, уже в конце этой цепочки, но к нам «скорая» иногда привозит людей в тяжелом состоянии. В отделении у нас 20 коек, но несколько человек лежат на каталках в коридоре. В таком сложном режиме больница работает уже две недели, и я вижу, что на территории строится дополнительный модульный корпус.

«ПЕРЕБОЛЕЮ И ПОЙДУ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ»

- Есть проблемы с персоналом?

- Да, конечно. Причем, именно с квалифицированными медсестрами и медбратьями. Врачи еще есть, они тоже часто приезжают из регионов, и их хватает. Но средний персонал чисто физически не справляется, и их местами уже заменяют студентами и стажерами. Медсестра, вместе с которой я устраивался, рассказала, например, что кто-то из врачей даже с температурой продолжает работать. Медики часто не говорят о своих проблемах, потому что боятся потерять место. Но насколько я знаю, общаясь с калининградскими коллегами, у нас очень много проблем.

- Как сами врачи, которые работают с коронавирусом, относятся к соблюдению мер предосторожности?

- Есть врачи, которые вообще не парятся. Я видел врачей, которые, проработав сутки, выходят без маски. Но смысл в ношении маски все-таки есть. Ты же когда говоришь, у тебя слюни летят, или еще что-то. Дело в том, что чем больше вируса попадает в организм, тем сложнее иммунитету с ним справляться. Но есть тут и пример студента, у которого сразу выработались антитела, которые на постоянной основе уже борются с вирусом.

- Ты сам не боишься заразиться?

- Есть страх, но я настроен идти до конца. Я думаю, что московский сценарий может повториться в регионах, и будет плохо, если работать будет некому. Если переболею, пойду дальше работать, потому что нужны будут и в Калининграде врачи с опытом.

ОДИН РЕСПИРАТОР НА СУТКИ

- Ты говорил, что изначально поехал зарабатывать деньги. Чего все-таки в твоей командировке больше - работы или долга врача?

- Изначально я, конечно, ехал заработать. Дело в том, что я два года не работал в официальной медицине, и у меня были ностальгические моменты. К тому же, я осознавал, что тут будет жесть. Это был осознанный выбор. На вторую смену я шел с мыслью о том, что деньги ушли на второй план. После смены всегда такое приятное чувство, что ты сделал большое дело. Тут еще такой момент: можно, конечно, гордиться тем, что ты медик, но если ты делаешь свою работу плохо, какой ты медик вообще? Если ты не человечен, то и медик из тебя не очень.

- Условия работы тебя устраивают?

- Проблем масса, и это обидно. Антисептиков мало. Одни очки выдаются на все время, и сам уже их обрабатываешь. Не хватает бахил. Чистые и грязные зоны не на том уровне, на котором они должны быть. Один респиратор и один костюм тебе дают на сутки. Если хочешь сменить респиратор из-за того, что он уже мокрый, его просто негде взять. При этом есть и хорошее. Нас обеспечивают отличным питанием. Гостиницы нам предоставляют хорошие с нормальным сервисом. В принципе, медики хотя бы отдохнуть могут.

- А как ты из больницы добираешься до гостиницы?

- Тут можно два раза в сутки ехать на специальном бесплатном такси, которое обслуживает чисто больницы. Водители там понимают, кого везут, поэтому соблюдают все меры предосторожности.

- Что-то хочешь сказать калининградцам по поводу профилактики заболевания?

- У медработников много скепсиса по поводу коронавируса, но я окунулся в эту проблему и понимаю, что та специфическая профилактика с перчатками, масками, дистанцией и обработкой рук – это все должно быть. Сейчас мы еще даже не на пике, а люди уже расслабились. Хотел бы обратиться к калининградцам, чтобы они соблюдали все меры предосторожности. И по максимуму.