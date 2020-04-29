2020-04-29T14:31:19+03:00
Происшествия

В Калининграде уголовник пытался заживо сжечь собаку

Как выяснилось, житель Балтийска выполнял заказ своего приятеля, не поладившего с соседями по дому
Игорь ОРЕХОВ
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К счастью, хозяин успел спасти своего пса от жуткой смерти.К счастью, хозяин успел спасти своего пса от жуткой смерти.Фото: Александр Подгорчук
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Вопиющий случай произошел на улице Серова в Калининграде. Там вечером на территорию жилого многоквартирного дома пробрался незнакомец, который облил бензином привязанную собаку и пытался ее поджечь! К счастью, происходящее вовремя заметил хозяин пса – мужчина выбежал на улицу спасать питомца, и при виде горожанина живодер поспешил скрыться. Решив так не оставлять этого дела, мужик отправился в полицию.

Правоохранители тоже приняли близко к сердцу неудавшееся зверство и активно взялись за расследование. Участковые уполномоченные подробно опросили заявителя насчет примет подозреваемого - и вскоре задержали негодяя! Но, как вскоре выяснилось, действиями ранее судимого 46-летнего жителя Балтийска руководил еще более гнусный мерзавец.

Оказалось, что не так давно в означенный дом переехал приятель балтийского уголовника. И сразу же не поладил с новыми соседями. Досаждать им напрямую не решался, ибо пребывал под административным надзором в полиции за ранее совершенные преступления и в случае чего мог в два счета оказаться за решеткой. И тогда решил сделать мерзость чужими руками, избрав объектом мести беззащитное существо.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Жестокое обращение с животными», - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. – Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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