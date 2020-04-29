Как москвичка искала в Калининграде работу, а нашла пособие по безработице - 1,5 тысячи в месяц

Елена Сергеева (фамилия и имя изменены - Ред.) родилась в Калининграде, но почти 20 последних лет работала в Москве в индустрии красоты. Профессиональный управленец, специалист в области косметологии высокого уровня с высшим образованием. Успешно реализовала крупные проекты СПА-салонов в столице России, а также в Киргизии и Башкирии. В конце 2019 года была вынуждена оставить высокооплачиваемую работу, так как нужно было ухаживать за тяжелобольной мамой в Калининграде.

- Маме 82 года. Она не может самостоятельно выходить из дома, - рассказывает Елена. - Поэтому другого выбора у меня не было. Из своей компании ушла по сокращению. Сразу после возвращения в Калининград стала активно искать работу. Сначала по специальности. Но рынок СПА-услуг здесь ограничен. Большинство моих резюме даже не рассматривали в салонах красоты, а там, куда приглашали, условия были заведомо финансово провальными. Мол, давайте-ка сначала пару-тройку месяцев фактически даром, на мизерных процентах, без оклада, поработайте, а мы поглядим.

И тут грянул коронавирусный кризис. Он вообще убил эту сферу услуг. Попытки Елены найти работу в другой сфере тоже не увенчались успехом. Активная, образованная женщина готова была работать курьером, уборщицей. Но вакансий не нашла. Тогда она обратилась в областную службу занятости населения, чтобы встать на учет и получить хотя бы пособие по безработице, которое было обещано в размере 12 тысяч рублей с копейками.

- На сайте службы занятости я 7 апреля подала заявку на регистрацию. Сначала нужно зарегистрировать личный кабинет. Потом через день его активируешь по коду, код должен выслать центр занятости. И после этого выбираешь из раздела «Услуги» то, что нужно, там заявителям предлагается разное, - продолжает безработная калининградка. - На тот момент рубрика «Подать документы» - не работала. Разъяснений никаких на сайте не было. То есть я просто оторопела от непонимания, что делать дальше…

На следующий день Елена начала звонить на биржу труда.

- Раза с двадцатого я дозвонилась. Когда уже потеряла всякую надежду. Было либо занято, либо не брали трубку. Мне ответили, что этот раздел «Подать документы» сейчас доделывается и к вечеру будет работать. Заодно девушка, очень милая и терпеливая, проверила мою регистрацию в личном кабинете и отослала код активации. Вечером прикрепила документы. Из документов требовались: трудовая книжка, вкладыш в ней, если есть. Страница данных о крайнем месте работы, не дай Бог, последней. Копия паспорта – первая страница и регистрация по месту жительства, СНИЛС, ИНН, дипломы об образовании. А главное - справка с места работы с указанием только по форме ЦЗН (Центра занятости населения).

В этом году справку с последнего места работы по форме ЦЗН нужно оформить на фирменном бланке предприятия. Проставить угловой штамп компании с указанием юридического адреса. А самое главное, отразить в справке информацию о среднем заработке ИНН и ОКВЭД работодателя, юридическое название предприятия, весь период работы здесь бывшего сотрудника, величину рассчитанного среднего заработка за последние 3 месяца (числом и прописью), число календарных недель оплачиваемой работы за 12 месяцев до увольнения, количество рабочих часов в день и рабочих дней в неделю на условиях полного рабочего времени с указанием дат и т.д. и т.п.

- Эта справка далась мне малой кровью, но нервы изрядно потрепала. Ведь в центре занятости проверяют все дотошно, перепроверяют, как будто идешь устраиваться в органы безопасности. У меня очень добрые отношения с работодателем, были и остаются. Позвонила в Москву, попросила подготовить, отсканировать документ и прислать за подписью главы организации и главбуха. Мне отправили, - продолжает Елена Сергеева. - Через пять дней мне позвонила сотрудница ЦСЗ региона и написала на почту просьбу указать телефон для связи и продублировать справку с более ярко видимой печатью. Далее опять прошло дня два, она же позвонила и попросила еще предоставить страницу из Трудовой книжки о предыдущем месте работы. Я отослала.

В ожидании ответа прошла неделя. И ответ в итоге пришел... обескураживающий.

- Мне назначили пособие по безработице в размере полторы тысячи рублей. Государство у нас щедрое! Гуляй не хочу. А 12 тысяч 130 рублей полагается только тем, кто сейчас уволен с работы, в разгар коронавируса. Но где логика?! И еще, компания, в которой я работала, заплатила с моего заработка за 2019 год порядка 300 тысяч рублей одних налогов.

Расстроенная Елена с новыми силами, несмотря на всеобщую самоизоляцию, бросилась искать работу. На полторы тысячи в месяц не сильно-то проживешь.