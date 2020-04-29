Майские праздники в самоизоляции в Калининграде: что можно, а что – нет
Завершается месяц самоизоляции. Впереди долгожданные и любимые майские праздники, которые калининградцы привыкли проводить на природе, шашлыках, на даче. Разбираемся, получится ли выехать за город и как вообще можно проводить время в эти долгие нерабочие дни.
НА ДАЧУ НА МАШИНЕ
В этом году традиционная программа майских выходных скомкана из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. А он, напомним, продлен, по крайней мере, до 12 мая. До этого дня на работу по-прежнему придется ездить со справками, гулять по улице запрещено, парки и скверы закрыты, салоны красоты и парикмахерские тоже.
Основой для продления режима самоизоляции послужило обращение президента России Владимира Путина, хотя не менее весомым аргументом стала не самая благоприятная статистика по распространению коронавирусной инфекции.
Врачи, чиновники и полиция настоятельно рекомендуют калининградцам не покидать жилище без особой надобности. Все прежние ограничения продолжают действовать. Постановление губернатора Калининградской области обязывает калининградцев воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить поездки, в том числе в целях отдыха.
Однако нет прямого запрета на поездки на дачу или в деревню, где можно не только изолироваться от людей, но и подышать свежим воздухом после месячного затворничества в квартире.
Как сказал «Комсомолке» руководитель пресс-служба правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, поехать на дачу на автобусе или электричке сейчас точно нельзя. А на такси или личном транспорте – можно. Только при себе нужно иметь документы на дачный участок, паспорт. Они нужны для того, чтобы в случае чего доказать, что вы едете не в гости или еще куда-то, а именно из своей квартиры на своем транспорте на свою дачу.
И все же власти и руководители садовых обществ просят воздержаться от поездок на участки. Поскольку любая загородная вылазка предполагает поход за продуктами, поездку в магазин стройматериалов или дачных товаров. А все это, понятно, увеличивает риски заразиться.
А ЧТО С ШАШЛЫКАМИ?
Единственное место, где не запрещено устроить пикник, – частный придомовой участок. И то, если соблюдены все меры предосторожности, то есть костер (мангал) горит далеко от построек и наготове средства тушения.
Так что на своей даче, в пределах участка, шашлык жарить можно (в тесном семейном кругу). На природе – категорически нет. Иначе вы заплатите сразу два штрафа: за нарушение режима самоизоляции и за нарушение пожароопасного режима.
Увы, но парада 9 мая мы не увидим.Фото: Александр КАТЕРУША
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Традиционного празднования 9 мая в Калининграде не будет. Парад Победы не состоится, обойдется в памятный день и без шествия «Бессмертного полка».
Зато на 9 мая запланировано воздушное шоу в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие 25 самолетов и вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота. В небо поднимутся, в частности, Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, военно-транспортные самолеты, вертолеты.
В Калининграде запланировано еще две репетиции этого воздушного парада: 30 апреля и генеральная - 7 мая.
Состоится в Калининграде вечером 9 мая и праздничный салют.
Что касается наземной техники и марширующих военных – тут придется подождать. По словам президента Владимира Путина, парад - как в Москве, так и в других городах - состоится не 9 мая, а позже.
Новая дата не определена, вся зависит от распространения коронавируса. Чаще других называется 24 июня. Именно в этот день в 1945 году прошел парад на Красной площади в честь победы над фашистской Германией.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОЕЗДКИ К МОРЮ
Не получится на праздники посетить и приморские курорты. На выходных, как и прежде, на въезде в Светлогорск, Зеленоградск, Балтийск, Янтарный и другие приморские города будут стоять посты ДПС. Всех калининградцев, не имеющих прописки в приморских муниципалитетах, будут разворачивать обратно.
Да и делать на море нечего. Во всех городах-курортах перекрыты променады и пирсы, парки и скверы, все спуски и съезды к морю. Кафе, рестораны и магазинчики со всякими сувенирами не работают.
Судя по очередям в строительные магазины, калининградцы на майские займутся ремонтом.Фото: Иван МАРКОВ
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Пожароопасный сезон объявлен в Калининградской области. Костры на природе разводить строго запрещено. На особом контроле – территория национального парка «Куршская коса».
Наблюдение на косе ведется круглосуточно, в том числе с помощью видеокамер и космического мониторинга Рослесхоза.
Более того, с 22 апреля введен особый противопожарный режим в городе Калининграде. Запрещено сжигание бытовых, строительных, промышленных и иных отходов, мусора, выжигание травы, разведение костров и использование любых пиротехнических изделий на землях всех категорий.
За нарушение режима предусмотрены штрафы.
НЕРЕСТОВЫЙ ПЕРИОД
С 20 апреля в Калининградской области начался период двухмесячника по охране весенне-нерестящихся видов рыб.
Запрет на любительскую рыбалку вводится в прибрежных зонах Куршского и Калининградского заливах, в Калининградском заливе к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье. В Калининградском морском канале от Калининграда до судоремонтного завода в Светлом.
Запрет также распространяется на рыбалку во всех реках, каналах и озерах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешается рыбалка с берега; во всех пойменных озерах, имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, в реке Нельма, в реке Прохладная и других водоемах области.
Запрет на рыбалку будет действовать до 20 июня.
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- Решение принято по итогам сегодняшнего обращения президента России, - пояснил он. - Первый день, когда режим самоизоляции по новому постановлению не будет действовать, - это 12 мая (ПОДРОБНЕЕ).
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