«Я что, не имею права ремонт доделать?» В Калининграде перед строительными гипермаркетами выросли гигантские очереди

СОТНИ В ОЧЕРЕДЯХ

В Калининграде в среду 29 апреля открылась часть магазинов непродовольственных товаров, но если покупателей автозапчастей, одежды и канцтоваров было не так много, то перед строительными гипермаркетами с самого утра выросли гигантские очереди по 100-200 человек.

Корреспондент «Комсомолки» решил проверить, ради чего калининградцы отправились в эти магазины, и какие профилактические меры предпринимает руководство магазинов, чтобы избежать массового заражения своих клиентов.

О том, что у гипермаркетов выросли очереди, тут же стали писать в соцсетях. Выстроившихся друг за дружкой покупателей наблюдали перед гипермаркетом «Леруа-Мерлен», а также у магазинов «Бауцентр» и «Мегаполис».

Вход в магазин "Бауцентр" в Калининграде.Фото: Иван МАРКОВ

Первые сообщения пошли про «Леруа-Мерлен», перешедшего с первого же дня работы на сокращенный график: с 10:00 до 18:00.

- Фигово, что они до 18:00 работают, а доставка только на 5-6 мая, - написала одна из стоявших в очереди клиенток.

Об очереди в 100 человек перед входом в «Леруа» написали еще в 10:30. Особенно подогрело ажиотаж напоминание о том, что с 1 по 11 мая магазин работать не будет.

ЧАС ПРОСТОЯ

В «Мегаполисе» на проспекте Мира очередь на входе была небольшой, человек в 20, однако недовольных там было достаточно. Дело в том, что работали всего два отдела – электрики и общестроительных товаров, а на остальных висело объявление о закрытии на реконструкцию.

Знали об этом далеко не все, потому что очередь из автомобилей создала пробку на проспекте Мира впервые за весь период самоизоляции. Что касается стоявших в очереди покупателей, то в масках и перчатках было примерно 50%, и охрану это не смущало.

Табличка на входе в "Бауцентр".Фото: Иван МАРКОВ

Более основательно в этом плане подготовились в «Бауцентре». Перед входом в гипермаркет на Сельме стояли три информационных щита, на двух из которых сообщалось о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра, максимально ограничить время выбора товара и покупки, не снимать маску и перчатки на протяжении всего посещения магазина, пользоваться антисептиком и бесконтактной картой для оплаты. Кроме того, в магазин разрешено было впускать только 162 человека. Для контроля у входа дежурили два сотрудника в масках и перчатках, а также вдоль очереди прохаживался охранник в зеленом респираторе.

Сама очередь была организована по тем же принципам, что и в крупных аэропортах: парковку расчертили голубой и желтой краской, обозначив клетки с соблюдением необходимого безопасного расстояния. По этим клеткам при помощи столбиков с ограничительными лентами был запущен зигзаг очереди. Где-то в полдень в «хвосте» томилось сотни полторы человек, и среднее ожидание занимало где-то час.

Несмотря на рекомендации на информационных щитах и на сайте «Бауцентра», часть покупателей пришла без масок и перчаток (таких было процентов 20-30). Правда, администрация выкрутилась и из этой ситуации. В «предбаннике» за столом сидела еще одна сотрудница магазина, которая бесплатно выдавала полиэтиленовые перчатки и продавала по 40 рублей медицинские маски из пластикового контейнера. Пока я следил за очередью, ни один безмасочник и бесперчаточник проскочить не смог.

Пробка перед магазином "Мегаполис".Фото: Иван МАРКОВ

КУПЛЮ-ПРОДАМ МЕСТО В ОЧЕРЕДИ

Над очередями народ стал активно подшучивать. Например, стали появляться объявления о продаже места в них. Вот одно из таких объявлений из сообщества автомобилистов, опубликованное еще в десятом часу утра:

«Приехал на машине в Бауцентр на Согласия. Продам место в очереди! Народу уже человек 50-60».

Через полчаса было уже обратное предложение:

«Куплю место на Дзержинке на 15.30-16.00, дорого».

Интересно, что отстоять час в компании таких же "ждунов" многие пришли из-за сущего пустяка: кому-то нужна была одна банка краски, кому-то шпатель.

- Вот уже месяц режиму самоизоляции через пару дней, - обратился я к одной из покупательниц. – Неужели у вас еще есть деньги на походы по строительным магазинам?

- Может, кто-то и отдыхал, а я работала, - ответила женщина. – Сейчас вот отпуск взяла, имею право я свой ремонт когда-то доделать?

Очередь в магазин "Мегаполис".Фото: Иван МАРКОВ

Если у магазинов очередь стояла тихо, то в соцсетях народ активно возмущался.

- В Бау на Дзержинке машину поставить некуда, и толпа у входа, будто там все бесплатно раздают, - написал в сообществе автомобилистов Калининградской области один из очевидцев.

Но дальше начали возникать вопросы посерьезнее. Людей стало интересовать, почему в магазинах непродовольственных товаров вводят такие жесткие ограничения, а в продуктовых супермаркетах все намного проще.

- Вообще такой дурдом, конечно. В продовольственные магазины пускают без ограничений. Ходят толпами, - пишет одна из возмущающихся.

И действительно, несмотря на то, что режим самоизоляции в регионе решено было продлить, фактически калининградцев уже очень сложно привлечь к ответственности за его нарушение. Теперь абсолютно любой горожанин может сказать полицейскому или росгвардейцу, что идет за хлебом, молоком, пельменями, гвоздями или цементом. И придраться к этому будет невозможно – справка с работы для похода в магазин не нужна.