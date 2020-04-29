В Калининграде завели уголовное дело на студентку, прикурившую от Вечного огня

Сигарета, прикуренная от Вечного огня, запомнится 19-летней студентке из Калининграда навсегда. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

- Подозреваемой гражданке избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент, напомним, произошел 26 апреля на территории мемориального комплекса на улице Комсомольской. Парочка студенток прогуливалась мимо братской могилы советских воинов, павших при штурме Кенигсберга в апреле 1945 года. Им захотелось покурить. Ничего не придумав лучше, девушки решили прикурить… от Вечного огня и снять это на видео для социальных сетей.

«У моей подруги нет зажигалки, поэтому мы идем к Вечному огню, - так на видео комментирует происходящее одна из девчонок. Вторая хихикает и поджигает сигарету от пламени Вечного огня.

Именно это видео, выложенное подругами в соцсети, изучили полицейские. Они установили личности обеих калининградок и доставили их в отдел для разбирательств. Сразу пошли разговоры о возможном возбуждении уголовного дела.

То ли испугавшись такого наказания, то ли приличия ради, одна из девушек, 19-летняя Елена, выложила пост с извинениями на своей страничке в Инстаграме. Мол, «мы с моей подругой Валерией, хотели бы принести свои извинения Ветеранам Великой Отечественной Войны и всем людям, чувства которых мы задели». Дальше в тексте – про осознание ошибки и про то, что никого обидеть не хотели.

«На момент снятия видеоролика, мы не задавались целью осквернять священный огонь и чувства ветеранов Великой Отечественной войны, но сами того не замечая, сделали это», - написала она.

Заключительные слова в тексте юной особы такие: «Нам послужило это уроком на всю оставшуюся жизнь». Вот в этом теперь, наверное, никто не сомневается.

А положительный момент во всей этой крайне неприятной истории один – студентка, возможно, вовсе откажется от пагубной привычки и бросит курить.

Добавим, что санкции 244-й статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов. Также девушке могут грозить исправительные работы на срок до одного года или же арест до трех месяцев.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Сами того не замечая, сделали это»: cтудентки рассказали, как прикурили от Вечного огня в Калининграде

Инцидент произошел 26 апреля на территории мемориального комплекса, расположенного на улице Комсомольской. Студентки из Калининграда прогуливались мимо братской могилы советских воинов, когда им вдруг захотелось покурить. Ничего не придумав лучше, девушки решили прикурить от Вечного огня и снять это на видео для социальных сетей (ПОДРОБНЕЕ).