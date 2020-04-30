Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 апреля 2020: как будто самоизоляцию отменили

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 30 апреля 2020 года. Со среды в нашей жизни мало что изменилось, по-прежнему в силе режим самоизоляции, который действует до 11 мая включительно. Впрочем, появились некоторые послабления, и калининградцы тут же поспешили ими воспользоваться.

Так, с раннего утра выстроились немаленькие очереди в магазины строительных материалов - "Бауцентр", "Леруа Мерлен", "Мегаполис" и некоторые другие. В торговые залы пускали определенное число покупателей, на входе проверяли маски и перчатки, поэтому очереди образовались внушительные. Даже прбки были замечены, чего не было давно. Вероятно, многие подумали, что нерабочее начало мая - лучшее время для ремонта. Можно порадоваться за земляков, что в кризисную годину у них еще остались деньги на ремонт. Но можно и огорчиться - из-за того, что многим на санитарные меры попросту наплевать. Не предохраняются. А некоторые и вообще до сих пор не верят в убийственную силу коронавируса, считают, что власти все это придумали, чтобы "нас нагнуть". Представьте себе, есть и такие - видимо, последователи героини "Дома-2" Виктории Бони, которая всерьез полагает, что травит нас не COVID-19, а сеть 5G. И несет эту белиберду тысячам своих подписчиков в соцсетях.

А эпидемия тем временем не думает успокаиваться. Число новых случаев заражения коронавирусом в России не уменьшается, смертность так и вовсе растет. В Калининградской области, правда, за минувшие сутки было зарегистрировано меньше случаев, чем во вторник - 23 против 39. Общее число в нашем регионе достигло отметки в 326. Выписано из стационара 73 человека, три пациента скончались. Под медицинское наблюдение в течение последних суток взяли 89 человек, всего под наблюдением находятся 2172 жителя региона, в том числе, 163 человека в условиях обсерватора.