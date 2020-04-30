2020-04-30T12:58:53+03:00
Общество

Погода на май 2020 года в Калининграде: когда наступят первые жаркие дни

Синоптики прогнозируют довольно прохладный месяц, но надежда на теплые деньки есть
Михаил ЯНОВСКИЙ
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В первый день месяца воздух прогреется до +17..+19 градусов, но затем температура несколько понизится.В первый день месяца воздух прогреется до +17..+19 градусов, но затем температура несколько понизится.Фото: Александр Подгорчук
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Всего два года назад мы пережили самый жаркий май в истории метеонаблюдений Калининграда. Столбик термометра уже в первые дни поднялся выше отметки +20 градусов, а максимальная температура месяца тогда составила +30,4. К сожалению, стабильностью последний месяц весны похвастать не может. В прошлом году средняя температура вообще оказалась ниже нормы, а пару раз дело дошло даже до заморозков.

Не похоже, что порадует нас жарой и май-2020. Пока что синоптики прогнозируют скорее повторение прохладного прошлогоднего сценария, а не новых климатических рекордов.

В первый день месяца воздух прогреется до +17..+19 градусов, но затем температура несколько понизится. В субботу и воскресенье ориентиром станет уровень +15. Предварительные прогнозы говорят о том, что в первую декаду месяца выше этого значения температура не уйдет, а в отдельные дни за окном будет всего +10.

Если вспоминать май прошлого года, то до +20 градусов впервые потеплело только 18-го числа. Судя по всему, теперь нам придется ждать примерно столько же. Зато вторая декада мая в Калининграде, как правило, выдается жаркой даже в неудачные месяцы – будем надеяться, что нынешний месяц исключением не станет. В таком случае несколько дней подряд температура удержится в районе отметок +23..+26. Затем может наступить небольшое похолодание, а в конце месяца снова потеплеет.

Из хороших новостей – май по статистике является самым ясным месяцем в году: в среднем безоблачное небо мы можем видеть в течение 15 дней. Кроме того, с нормой осадков в 54 миллиметра он входит в четверку самых засушливых месяцев. Сохранятся ли эти тенденции, мы увидим уже скоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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