В Калининградскую область поступило более миллиона медицинских масок

«Субъекты РФ должны помогать друг другу в борьбе с коронавирусом», - заявил 30 марта президент России Владимир Путин. По его словам, в разных округах ситуация с коронавирусом может быть разная, поэтому должно быть обеспечено межрегиональное взаимодействие в борьбе с инфекцией.

Фонд Святой Екатерины Свердловской области поддержал самый западный регион России и направил в Калининградскую область большой груз гуманитарной помощи. Как сообщили организаторы, для учреждений здравоохранения, социальных учреждений, общественных и некоммерческих организаций, волонтеров Калининградской области было передано больше 1 миллиона одноразовых медицинских масок, 15 тысяч респираторов, 15 тысяч защитных костюмов, 30 тысяч одноразовых перчаток, 12 тысяч упаковок антисептиков, а также защитные медицинские очки, лицевые щитки, бесконтактные градусники, противовирусные препараты, 10 тысяч микропробирок для тестирования.

Средства индивидуальной защиты получили Калининградская областная инфекционная больница, ЦГКБ, БСМП, городские больницы Калининграда №№ 2, 3, 4, Детская областная больница, объединенная детская городская поликлиника, Станция скорой медицинской помощи, почти все районные больницы области и другие медицинские организации.

- Областные и городские учреждения соцзащиты были обеспечены масками и перчатками, маски также получила калининградская метрополия Русской православной церкви для обеспечения безопасности прихожан. В общей сложности помощь от уральского бизнеса получили больше 80 организаций самого западного российского региона, - пояснили организаторы благотворительной акции.

В благотворительной акции помимо уральского фонда приняли участие калининградский аэропорт «Храброво», благотворительный центр «Верю в чудо» и благотворительный фонд «Берег надежды», международная логистическая компания ООО «ДСВ Транспорт», международный автомобильный грузоперевозчик ООО «Рустранссервис».