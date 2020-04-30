Потерял работу – ушел в курьеры: как работают в Калининграде службы доставки

В начале марта в Калининграде были зарегистрированы первые заболевшие новой коронавирусной инфекцией, после чего 31 марта в регионе был объявлен режим самоизоляции. Новые ограничения привели к массовым сокращениям, увольнениям и уходу сотрудников многих компаний и предприятий в бессрочные неоплачиваемые отпуска. Однако для части бизнеса кризис стал удачной возможностью для наращивания прибыли. Рабочие коллективы в таких компаниях не сокращаются, а растут (иногда даже удваиваются и утраиваются). Яркий пример – сервисы доставки еды, которых в Калининграде стало уже больше десятка. На общем фоне выделяются, конечно, главные конкуренты в этой отрасли - Яндекс.Еда и Delivery club. Обе компании зашли на калининградский рынок в прошлом году, и «выстрелили» с началом эпидемии. На сегодняшний день Delivery club обслуживает 19 кафе, ресторанов и мест общественного питания из которых можно заказать еду с доставкой, а Яндекс.Еда, согласно сайту сервиса, – 71 заведение (некоторые кафе и рестораны из этого числа на сегодняшний день временно закрыты).

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с курьерами обоих сервисов, чтобы выяснить, кем они работали до того, как уйти в службу доставки, сколько им удается заработать за рабочую смену, и не боятся ли они заразиться коронавирусом.

Евгений Маштаков.Фото: Иван МАРКОВ

ЯНДЕКС.ЕДА

Начнем с Яндекса. На сайте компании говорится, что при условии пятидневки и 8-часового рабочего дня среднестатистический калининградский курьер, работающий в этой компании, может получать 28 000 рублей в месяц. Еще в одной памятке на сайте Яндекс.Еды говорится о зарплате до 2000 рублей в сутки. Теперь выясним, действительно ли курьеры могут получать эту сумму на руки.

Первые же попавшиеся доставщики Яндекс.Еды оказались семейной парой. Анна и Евгений Маштаковы, как и многие калининградцы, с начала режима самоизоляции временно оказались без работы. Анна до кризиса занималась уборкой квартир и офисов, но из-за коронавируса люди постепенно отказывались от ее услуг, и вскоре работы не стало совсем, а Евгений работал продавцом-консультантом в «Бауцентре», но компания отправила многих своих сотрудников в отпуск на 2/3 оклада. Этой суммы семье не хватало на текущие расходы, поэтому супруги подались в курьеры.

- Сейчас в Яндекс.Еде сильно выросла конкуренция, - рассказывает Евгений Маштаков. - Это ощущается по тому, как быстро расхватывают слоты с почасовой оплатой (время, которое курьер выбирает для работы с сервисом, составляющее не более 12 часов подряд – Ред.). Обновляются они по субботам, и один час стоит 90 рублей. В среднем один слот – это 4-6 часов. К примеру, за 6 часов я могу успеть 6-8 заказов сделать. Но когда почасовые слоты заканчиваются, остаются слоты, которые зависят от свободных доставок, которые очень нерегулярные. В общем, если я очень постараюсь, то смогу заработать 1000 рублей в день, но обычно выходит 700-800 рублей.

- Есть те, кто могут зарабатывать больше?

- Есть такие уникумы. Знаю одну девушку на шоссейном велосипеде, которая в день успевает выполнить до 15 заказов. Я же в свое время велосипед брал, чтобы добираться до работы. Для курьерской службы он не очень подходит: то цепь свалится, то сломается что-то. Курьерам велосипеды не выдают, он у тебя свой должен быть.

За просрочку заказа начисляются штрафные санкции – 2 рубля в минуту, но в Калининграде курьеры опаздывают редко, так как город компактный. Обычно времени хватает даже тем, кто работает пешком. Среднее расстояние доставки – 1,5-2 километра.

Анна Маштакова.Фото: Иван МАРКОВ

Анна Маштакова также успевает заработать доставкой до 1000 рублей в сутки

- В среднем, одна доставка у меня выходит где-то 160-180 рублей. Максимум – 200. Оплата зависит от километража. В день я делаю от 2 до 8 доставок, но если 8, то это мне придется часов с 11 утра до 10 вечера ездить. Это уже такая работа на износ. К сожалению, пока я не могу сказать, временный это у меня заработок или постоянный, потому что я не знаю, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

- А заразиться не боитесь?

- Я что-то не боюсь этого коронавируса, не верю в него. Вернее, сама болезнь, может быть, и существует, но это скорее, ОРВИ с более неприятными симптомами, - считает Анна. - По крайней мере, из наших курьеров точно никто еще не болел. А у нас не только молодые ребята работают. Есть и старше 30, работает даже бабушка на электросамокате. По крайней мере, на прошлой смене я ее видела.

- А почему пошли в Яндекс, а не к их конкурентам?

- Я бы с удовольствием ушла в Delivery club, но там мест нет. Говорят, там платят больше, и не надо каждый раз еду фотографировать. Тут же это обязательная процедура, - отвечает Анна.

К слову, Евгений также подтвердил, что пока не слышал о том, чтобы кто-то из курьеров подхватил коронавирус.

- Если бы были случаи, все бы узнали сразу – у нас есть свой чат, где все проблемы обсуждаются, - говорит он.

- А кто-то следит за самочувствием курьеров?

- Да, температуру в Макдоналдсе каждый раз меряют. Правда, другие кафе с этим не заморачиваются.

По словам Евгения Маштакова, проблема еще в том, что работать в Яндекс.Еда необходимо с медкнижкой, но работодатель ее не оформляет. То есть, сотрудники должны сами обеспокоиться этим вопросом, и оплатить все необходимые анализы самостоятельно (это стоит примерно 3-4 тысячи рублей). В итоге, многие начинают работать без медкнижки, а когда через некоторое время от них требуют оформления этого документа, увольняются. Через месяц после увольнения можно устроиться еще раз. При этом, на сайте Яндекс.Еды написано, что для устройства на работу гражданам России необходим лишь паспорт.

К слову, Яндекс.Еда до сих пор не работает в Балтрайоне, потому что основной общепит сосредоточен в центре Калининграда, а доставка на длинные расстояния, видимо, экономически не обоснована.

DELIVERY CLUB

Delivery club курьеры любят больше, так как, по их словам, там платят лучше. Но если Яндекс.Еда утроила количество курьеров с начала режима самоизоляции (сами курьеры говорят, что до 31 марта в Калининграде их было около сотни, а теперь примерно 300), то Delivery club пока не расширяет штат. Это устраивает старых сотрудников, так как у них «сохраняется стабильно высокий заработок». Согласно данным самой компании, в Калининграде пеший или велокурьер зарабатывает 80 - 110 рублей в час. В среднем, за 10-часовую смену он получает на руки 800-1100 рублей. Зарплата рассчитывается по следующему принципу: вовремя забранный заказ из ресторана - 40 рублей, вовремя отданный клиенту заказ - 40 рублей и за каждый километр от ресторана до клиента платится 20 рублей. При этом, если заказов нет, то курьер все равно получает 80 рублей в час.

Ричард Майер.Фото: Иван МАРКОВ

Калининградец Ричард Майер до работы курьером работал в мастерской по обработке янтаря, потом совмещал работу в пекарне с доставкой. Но в мастерской не все получалось, а пекарня закрылась из-за самоизоляции, поэтому осталось только развозить еду по городу.

- Да, тут куда лучше условия, чем на Яндексе, - рассказывает Ричард. – Там я отработал где-то две недели и ушел. Тут зарабатываешь 85 рублей в час и плюс 75 рублей за заказ. За целую смену с 9:00 до 23:00 я чаще всего успеваю отработать 10 заказов. В среднем это 2000 рублей. Тут был еще какой-то безумный день, когда было очень много заявок, и одна девчонка успела развезти 20 с чем-то заказов и заработала 2700. Но это рекорд. Мой рекорд – 14 заказов за день. Зато приятно, что хорошо поработал. Две с лишним тыщи в день – это, по-моему, неплохо.

Проблемы у сотрудников Delivery club примерно те же: с начала эпидемии курьеры должны иметь медкнижки, которые на деле есть не у всех, а за самочувствием доставщиков также никто не следит (температуру, как сообщают курьеры, измеряют только в Макдоналдсе). Зато проблемы с клиентами – это не тот вопрос, который решает курьер. По словам работников, этим занимается «главный супервайзер».

Сейчас Ричард временно превратился из велосипедного в пешего курьера и поэтому не успевает отработать много заказов.

- Велосипед отдал в ремонт, а без него тяжко. За полсмены, с 16:00 до 23:00, я пешком успеваю на 2-3 заказа меньше выполнить, - говорит он. – Также имеет значение, во сколько выходишь на работу. Люди просыпаются только к 12, а то и к обеду. Если у тебя смена с утра, то чаще всего первые 3-4 часа ты просто сидишь и не знаешь, чем заняться. Зато потом по 2-3 сразу кидают, и еле успеваешь.

Как и в Яндекс.Еде, курьеры не боятся заразиться коронавирусом.

- Конечно, я верю, что такой вирус есть, - говорит Ричард. – Но я сам не очень боюсь заразиться. Скорее, боюсь стариков или детей заразить. Однако наши клиенты – это, в основном, люди до 40 лет. Есть и подростки. У пенсионеров и денег на это нет, и они не ленятся готовить еду сами.

- А к вам на работу берут пенсионеров?

- Не могу сказать. Но, я видел у нас пару взрослых мужиков. Думаю, им за 55. Ездят, как и все, на велосипедах.

Михаил Цедрик.Фото: Иван МАРКОВ

ВЫШЕЛ НА ПЕНСИЮ - И В КУРЬЕРЫ

Михаил Цедрик – пенсионер из подмосковных Химок, переехавший по личным обстоятельствам в Калининград год назад. Он также сейчас курьер в Delivery club.

- Я был самозанятым: зарабатывал публикациями, видео делал, в пресс-службах различных работал, - рассказывает Михаил. - А в курьеры попал с нового года, то есть еще до истории с коронавирусом. Мы с женой долго искали работу, а для гуманитариев в Калининграде работы практически нет. Но так как я всегда по жизни за какую-то движуху, эта работа мне сразу понравилась. И главное – никакого начальства.

- А в нынешних условиях не боитесь заразиться или заразить кого-то?

- Нет, - отвечает Цедрик. – Не верю, как и многие. Вон, Лукашенко кричит на весь мир, что это фейк. Я о том, что фейк – не сам факт вируса, а манера подачи информации о нем. Если у нас полмиллиона в год умирает от туберкулеза, об этом же не кричат каждый день и каждую минуту. Этот вирус очень удобен для держателей различных глобальных сетей.

- Вы сразу в этот сервис доставки ушли?

- Да. Курьеров тут начали набирать, по-моему, с ноября, а я в декабре туда устроился. Тут, в принципе, можно получить гарантированный заработок. У меня есть и свои дела, но в течение недели я могу запланировать смену и спокойно ее отработать. Примерно один заказ в час я отрабатываю. Жена моя тоже иногда так делает. Собственно, она меня в эту историю и притащила.

- Попробуйте объяснить, кто такой усредненный калининградский курьер.

- Это человек довольно высокой цифровой культуры. Например, мне в жизни практически не нужен смартфон, потому что он отнимает дикое количество времени. А тут смартфон – это инструмент. Кто им владеет, тот вписывается в работу. Человек должен разбираться во всех приложениях и примочках. Также курьер – это, как правило, молодой и амбициозный человек, у которого есть свои дела (учеба, остановленный бизнес, ипотека).

- А проблемы у этого бизнеса есть?

- Конечно. В первую очередь, для экономики региона. Мы все трудоустроены не в Калининграде. Фирма платит налоги в Москве. К тому же нас всех могут оформить самозанятыми, и налогов мы вообще платить не будем. Компания дико сэкономит на налогах. Собственно, точно так же работают такси-агрегаторы. Эта система придумана не в России, но однажды это всплывет, - заключает Цедрик.