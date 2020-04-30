2020-04-30T19:28:56+03:00
История современности

«Прощальная гастроль» немецких саперов в Кёнигсберге

29-30 апреля 1945 года в прусской столице вдруг опять загремели взрывы
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Взорванный мост в районе вагоностроительного завода.Взорванный мост в районе вагоностроительного завода.Фото: Архив автора
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Об этой мало кому известной истории мне однажды рассказал Авенир Овсянов – военный инженер-фортификатор и, пожалуй, самый известный калининградский краевед.

Итак, в конце апреля сорок пятого вокруг Кёнигсберга появились щиты с надписями «Въезд в город запрещен! Возможен взрыв фугасов!». Предупреждения оказались отнюдь не напрасными. Действительно, 29-30 апреля 1945-го в прусской столице опять то тут, то там гремели взрывы.

Много лет спустя узнав об этом эпизоде, полковник Овсянов задался вопросом: почему фугасы взрывались именно 29-30 апреля? И откуда такая точность предсказания взрывов?

Первый шаг к разгадке был сделан в 2005-м. Из Орла бывший курсант Калининградского военного инженерного училища Василий Васильев прислал в подарок своему бывшему преподавателю каталог «Минно-подрывные средства противника», изданный в 1943 году. Овсянов сразу увлеченно погрузился в изучение раритета. И среди прочего обнаружил там описание германского часового 21-суточного взрывателя замедленного действия I-Feder-504.

21-суточный взрыватель? 29-30 апреля минус 21 – получится 8-9 апреля. То есть как раз те числа, когда немцам в Кёнигсберге стало ясно, что они проиграли. И при этом у них еще была возможность установить по значительной части города взрывоопасные сюрпризы.

Авенир Овсянов с фугасом. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Авенир Овсянов с фугасом.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

– Конечно, совпадение по времени срабатывания еще не означало, что в прусской столице применялись эти взрыватели, – вспоминал Авенир Петрович. – Однако уже в следующем году удалось подтвердить их использование в Восточной Пруссии. В районе Мамоново, в режимной зоне государственной границы, руководимая мной группа искателей проверяла поисковую версию. Тогда и был случайно найден фрагмент I-Feder-504 (часовой механизм с частью ударного).

На основании конструктивной схемы из упомянутого каталога Овсянов изготовил муляж взрывателя, точно соответствующий виду и габаритам. Но и после этого у него оставались сомнения в том, что именно такие механизмы срабатывали в Кёнигсберге через три недели после штурма.

В том, что 29-30 апреля 1945-го в прусской столице «действовали» именно I-Feder-504, он окончательно и бесповоротно убедился благодаря Центральному архиву Министерства обороны. Во время работы в архиве Овсянову попался старый снимок одного из фугасов, разминированных в Кёнигсберге. И там был запечатлен… тот самый взрыватель!

Так была разгадана еще одна тайна, связанная со штурмом Кёнигсберга, – «прощальной гастролью» немецких саперов 8-9 апреля 1945-го.

В ТЕМУ

А немец подумал…

Всего через день после «прощальной гастроли» немецких саперов в Кёнигсберге снова неожиданно загрохотало. Вот как вспоминал об этом почетный гражданин Калининграда Петр Чагин.

После штурма в городе мало-помалу налаживалась мирная жизнь. Руководили процессом центральное управление военного коменданта и подчиненные ему восемь районных комендатур. Чагин был тогда помощником коменданта по патрульно-постовой службе комендатуры № 4 (на территории нынешнего Московского района).

– Отгремели бои в Кёнигсберге, но война продолжалась, – рассказывал Петр Афанасьевич. – И вот в конце апреля начался штурм Берлина. Все мы с нетерпением ждали каждой сводки Совинформбюро, надеясь услышать, что главный город Третьего рейха пал.

И вдруг рано утром 2 мая в Кёнигсберге началась стрельба. Разумеется, возник переполох. А оказалось, что канонаду устроили дежурные и караульные службы. Они раньше всех узнали о капитуляции берлинского гарнизона. И ничто не могло удержать их от того, чтобы вот так, салютом из личного оружия выразить свою радость: Берлин пал!..

Как позже выяснилось, немецкое население, услышав пальбу, решило, что вермахт отбивает Кёнигсберг. Многие обрадовались. А потом, когда разобрались что к чему, не могли скрыть своего разочарования…

ИСТОЧНИК KP.RU

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