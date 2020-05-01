2020-05-01T00:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде заразившуюся коронавирусом медсестру положили в отделение к здоровым

Татьяна Учайкина записала видеообращение к калининградцам [видео]
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Татьяна Учайкина пожаловалась на условия проживания в палате.Татьяна Учайкина пожаловалась на условия проживания в палате.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Медсестра реанимационного отделения областной клинической больницы Татьяна Учайкина в четверг выложила в You Tube ролик, в котором рассказала о дикой ситуации, в которую она попала. Она не произносит, где именно происходят события, но, судя по комментариям под роликом, речь идет о Калининграде.

Как признается женщина, у нее была обнаружена коронавирусная инфекция: третий тест оказался положительным. Это неудивительно, поскольку на днях в областной больнице был выявлен очаг заражения коронавирусом, инфекцию подхватили более 50 человек. По словам Учайкиной, изолировать в областной больнице ее было негде, домой ее также не отпустили, привезли в итоге в центральную городскую клиническую больницу (бывшую многопрофильную), которая также частично приспособлена под больных с COVID-19. И здесь положили в... отделение неврологии к людям, не болеющим коронавирусом.

- Положили в чистое неврологическое отделение под наблюдение на две недели, - пояснила медсестра, добавив, что болезнь протекает у нее бессимптомно.

Кроме этого в своем видеообращении женщина жалуется на условия проживания в палате:

- Здесь нет душа, нет туалета, вместо этого горшок находится прямо в палате. В одном месте и едим и ходим по нужде. Нас четыре человека, включая одного пожилого с неврологической патологией. Прошу решить этот вопрос, а то у меня будет нервный срыв.

Комментаторы в основной массе поддерживают медсестру и требуют разобраться. Главный вопрос - как получилось, что зараженного коронавирусом человека подселили в палату к людям, у которых нет этой опасной инфекции.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.

В Калининграде больную с коронавирусом положили в палату к здоровым.YouTube

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24