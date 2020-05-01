В Калининграде заразившуюся коронавирусом медсестру положили в отделение к здоровым

Медсестра реанимационного отделения областной клинической больницы Татьяна Учайкина в четверг выложила в You Tube ролик, в котором рассказала о дикой ситуации, в которую она попала. Она не произносит, где именно происходят события, но, судя по комментариям под роликом, речь идет о Калининграде.

Как признается женщина, у нее была обнаружена коронавирусная инфекция: третий тест оказался положительным. Это неудивительно, поскольку на днях в областной больнице был выявлен очаг заражения коронавирусом, инфекцию подхватили более 50 человек. По словам Учайкиной, изолировать в областной больнице ее было негде, домой ее также не отпустили, привезли в итоге в центральную городскую клиническую больницу (бывшую многопрофильную), которая также частично приспособлена под больных с COVID-19. И здесь положили в... отделение неврологии к людям, не болеющим коронавирусом.

- Положили в чистое неврологическое отделение под наблюдение на две недели, - пояснила медсестра, добавив, что болезнь протекает у нее бессимптомно.

Кроме этого в своем видеообращении женщина жалуется на условия проживания в палате:

- Здесь нет душа, нет туалета, вместо этого горшок находится прямо в палате. В одном месте и едим и ходим по нужде. Нас четыре человека, включая одного пожилого с неврологической патологией. Прошу решить этот вопрос, а то у меня будет нервный срыв.

Комментаторы в основной массе поддерживают медсестру и требуют разобраться. Главный вопрос - как получилось, что зараженного коронавирусом человека подселили в палату к людям, у которых нет этой опасной инфекции.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.