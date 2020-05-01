Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 мая 2020: много бессимптомных случаев

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 1 мая 2020 года. Можно очень осторожно предположить, что распространение коронавируса в Калининградской области вышло на плато. В понедельник было зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19, во вторник 39 (это суточный рекорд), в среду 23, в четверг 32. Если резкого роста не будет и суточное число новых заболевших будет составлять от 20 до 40 человек, то версия о плато подтвердится. Но, подчеркнем, это пока всего лишь предположения.

В настоящее время в нашем регионе насчитывается 358 случаев заражения коронавирусом, прирост за последние сутки превысил 10 процентов. Обращает на себя внимание значительное число бессимптомных случаев.

- 9 случаев выявлено у пациентов с пневмонией, 2 случая - ОРВИ, - отметили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции. - Также выявлен 21 случай бессимптомного проявления COVID-19, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.

К сожалению, выросло число смертельных случаев. В четверг оперативный штаб сообщил, что скончались мужчина и 35-летняя женщина. У обоих был диагностирован коронавирус, а также были сопутствующие хронические заболевания.

Но есть и хорошая новость. Правительство Калининградской области предоставит субсидии больницам на стимулирующие выплаты врачам, которые оказывают помощь больным коронавирусом. В общей сложности будет выделено 88 млн рублей из резервного фонда правительства. Все выплаты должны быть доведены до медицинских организаций до 1 сентября.