2020-05-02T01:20:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 2 мая 2020: эпидемия ускоряется

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 2 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Общее число случаев коронавируса достигло в Калининградской области 395.Общее число случаев коронавируса достигло в Калининградской области 395.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 2 мая 2020 года. В пятницу в Калининградской области было зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент скончался. Как сообщил на своей странице в фейсбуке мэр Янтарного Алексей Заливатский, первый заболевший появился в этом приморском муниципалитете. Среди новых случаев у 23 заболевших COVID-19 протекал бессимптомно, их выявили, когда активно проверяли родственные контакты ранее заболевших. У семерых обнаружена пневмония, еще у семерых - ОРВИ.

Таким образом, общее число случаев коронавируса достигло в Калининградской области 395. Выписано из стационара нарастающим итогом 86 человек (13 за последние сутки). За время эпидемии зафиксировано 6 летальных исходов.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал итоги ситуации за прошедшую неделю в Северо-Западном федеральном округе. И выяснилось, что о темпам распространения инфекции Калининградская область находится на первом месте. За неделю число заболевших выросло у нас в 2,1 раза, в то время, как в Ленинградской области - в 1,5 раза, а в среднем по России - в 1,7 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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