2020-05-03T01:36:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 3 мая 2020: рекордное число заражений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 3 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Все меньше калининградцев надевают на улицу маски.Все меньше калининградцев надевают на улицу маски.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 3 мая 2020 года. В субботу был побит суточный рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией как в России в целом, так и в Калининградской области. В стране было зарегистрировано 9623 новых случая COVID-19 и общее количество заболевших превысило 124 тысячи заболевших. Также за сутки зафиксировано 57 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1222 человека.

В Калининградской области за сутки зарегистрировали 43 новых случая (до этого суточный рекорд составлял 39 случаев), при этом зафиксирован еще один летальный исход. Общее число случаев у нас достигло 438, семь человек умерли, 98 выздоровели. Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 1984 человека, в том числе 176 в условиях обсерватора.

Если говорить конкретно о последних случаях, то среди них 19 - это бессимптомные проявления. Зараженных выявили при обследовании лиц, находившихся в контакте с заболевшими. Кроме того, зафиксировано 11 случаев пневмонии и 13 случаев ОРВИ.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения наблюдения, - отметили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Следует отметить, что несмотря на то, что режим самоизоляции еще не отменен, соблюдается он сейчас из рук вон плохо. На улицах города немало гуляющих граждан, далеко не во всех магазинах продавцы носят маски. Пользуясь солнечной погодой сотни калининградцев устремились на морские курорты, однако на въездах почти всех разворачивали обратно сотрудники ГИБДД. Напомним, что режим самоизоляции будет сохраняться, как минимум, до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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