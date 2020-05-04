2020-05-04T01:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 4 мая 2020: две смерти за один день

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 4 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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На 3 мая на COVID-19 обследовано 21 013 человек, из них выявлено 479 случаев заражения.На 3 мая на COVID-19 обследовано 21 013 человек, из них выявлено 479 случаев заражения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 4 мая 2020 года. За минувшие сутки в России в очередной раз побит рекорд - зарегистрировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек. Кроме того, за сутки зафиксировано 58 летальных случаев. За весь период пандемии в России от коронавируса скончалось 1280 человек.

В Калининградской области - 41 новый случай COVID-19 (на два меньше, чем вчера). Среди них - 12 случаев пневмонии, 2 случая ОРВИ, а также 27 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения, - отметили в оперативной штабе.

К сожалению, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая. Утром в воскресенье стало известно, что скончался 52-летний мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Сообщается, что у него была тяжелая форма онкологического заболевания.

Позже появилась информация о том, что первую потерю понес медицинский корпус Калининградской области.

- Сегодня скончалась наша коллега – медицинская сестра Областной клинической больницы Надежда Александровна Дивак, - сообщили в региональном министерстве здравоохранения. - Причиной стал коронавирус, и такая потеря - первая в наших рядах, что еще раз доказывает то, что COVID-19 не миф, не призрак, а реальная и, как мы видим, к сожалению, смертельная угроза.

На 3 мая на COVID-19 обследовано 21 013 человек, из них выявлено 479 случаев заражения (114 человек выздоровели), умерли 9, остаются под медицинским наблюдением 1 960 человек, в том числе 149 в условиях обсерватора.

В оперативном штабе настоятельно призывают калининградцев соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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