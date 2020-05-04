«Бессмертный полк» в соцсетях, воздушный парад и 75 залпов салюта: как в Калининграде встретят День Победы

Угроза распространения коронавируса внесла коррективы в празднование 9 мая, однако совсем отказываться от торжеств в этот важный для истории России день не стали. Рассказываем о том, какая программа ждет калининградцев.

Традиционного парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на главной площади Калининграда не будет. Зато на 9 мая запланировано воздушное шоу. Начало в 10:00. В этом воздушном параде примут участие 20 самолетов и вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота. В небе над центром Калининграда в едином воздушном строю пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составит от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Как стало известно «Комсомолке», летчики взлетят сразу с трех аэродромов Калининградской области: в Черняховске, Чкаловске и Донском. Сам парад будет хорошо видно из окон домов разных районов города (собираться на площади Победы в условиях действия режима самоизоляции не стоит). Но, конечно, больше всего повезло тем, кто живет в центре Калининграда. Самолеты и вертолеты пересекут Московский проспект, пролетят вдоль Ленинского и Советского проспекта.

До 9 мая летчики Балтийского флота проведут генеральную репетицию воздушного парада – 7 мая.

Высота полета боевых машин составит от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час.Фото: пресс-служба Балтфлота

Что касается наземной техники и марширующих военных – тут придется подождать. По словам президента Владимира Путина, парад - как в Москве, так и в других городах - состоится не 9 мая, а позже. Новая дата не определена, вся зависит от распространения коронавируса. Чаще других называется 24 июня. Именно в этот день в 1945 году прошел парад на Красной площади в честь победы над фашистской Германией.

И все же военные автомобили мы на улицах увидим! Во всех городах, где находятся гарнизоны, по главным улицам 9 мая с 10 утра пустят празднично брендированную автотехнику (где-то поедут даже БТРы), которые будут транслировать песни, посвященные Дню Победы.

Играть музыка будет и на кораблях в Балтийске, которые торжественно поднимут флаги. В военной гавани для моряков выступит ансамбль песни и пляски балтийского флота.

Обойдется памятный день и без многолюдного шествия «Бессмертного полка» по центру города. В этом году из-за пандемии коронавируса народная акция пройдет 9 мая в социальных сетях в режиме видеотрансляции. Любой житель Калининградской области может «встать в строй» и рассказать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны, отправив заявку на сайте акции. Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.

Состоится в Калининграде 9 мая и праздничный салют. Его также планируют транслировать в режиме реального времени по местному ТВ. Стрелять будут традиционно из парка Победы. Начало в 22:00 по калининградскому времени.

ЧТО ЕЩЕ

Накануне Дня Победы, в пятницу, 8 мая, в Балтийске состоится памятная акция «Бессмертная эскадра». Яхтсмены украсят паруса своих яхт именами кораблей и подводных лодок, участвовавших в Великой Отечественной Войне. Через Калининградский канал праздничная эскадра выйдет в море, где возложат венок на воду. Наблюдать за яхтами и парусами можно будет с набережной Балтийска с 11:00.