«Ребят, спасибо всем, мы пойдем»: министр здравоохранения рассказал, почему в Калининграде 350 медиков отказались работать с коронавирусом

В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко во второй раз с момента начала эпидемии коронавируса встретился с журналистами. Однако если месяц назад Кравченко был уверен в своих людях и давал оптимистичные прогнозы (на тот момент болело только трое медиков), то сейчас выяснилась совсем иная картина. Главная проблема – массовый отказ медработников работать в условиях пандемии.

НЕКОТОРЫЕ ВСТАЛИ И УШЛИ

- У нас есть довольно-таки большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период, - заявил Кравченко. - У нас таких врачей под сотню и две с половиной сотни – средний медперсонал. Они сказали: «Ребят, спасибо всем, мы пойдем и пока работать не будем, потому что…» У кого-то, наверное, на то есть свои причины, и я не вправе их осуждать. У кого-то есть дети, у кого-то еще что-то... По факту у нас 350 человек еще перед началом этой всей коронавирусной истории просто встали и вышли.

При этом, как отметил министр, дефицит медперсонала в регионе ощущался еще до начала пандемии.

- Мы с дефицитом медперсонала столкнулись еще до начала этой всей ситуации с коронавирусной инфекцией. Также мы были вынуждены, чтобы уменьшить потенциальный риск выбытия медработников, разделить всех врачей на группы. Это сделано для того, чтобы, если одна группа вышла из строя, на их место после обработки учреждения зашла другая. Дефицит есть, и люди работают сегодня на серьезном пределе.

По словам Александра Кравченко, на борьбу с коронавирусом уже набирают студентов-медиков.

- Наша позиция и глубокое убеждение, что мы студентов-медиков и прочих привлеченных лиц в очаг пускать не будем до того момента, пока это просто не будет невозможно, пока не зашьемся, - сообщил министр. - Потому что чем позже мы этих людей введем в очаг, тем лучше. Мы стараемся обеспечить их безопасность. Студенты-медики работают, но они занимаются той работой, которая не связана непосредственно со входом в красную зону. Но они помогают.

Трудятся и врачи, которым больше 65 лет.

- Их процент я не скажу. Мы не должны были отправлять на больничные листы работников в возрасте старше 65 лет. Мы им это предложили, и ушли те, кто захотел. А кто посчитал себя готовым для работы с инфекцией, остались работать, - добавил Кравченко.

Тут стоит напомнить, что один медик в Калининграде уже скончался. Это была 65-летняя медсестра Надежда Дивак. Она работала в областной клинической больнице.

- Она не должна была быть на самоизоляции, - уточнил Александр Кравченко. – Для медицинских работников это правило не было жестким. Человек в праве был сам принимать решении, будет он работать, если ему 65 лет, или уйдет на больничный лист. Надежда Александровна приняла решение, что она будет работать в больнице и не бросит свой коллектив. Она работала в том отделении, где было очень много больных с заболеваниями органов дыхания, и, видимо, вирусная нагрузка была очень высокой. К сожалению, все наши мероприятия не увенчались успехом, и мы ее потеряли. Это очень печальная история.

Александр Кравченко ответил на вопросы журналистов.Фото: Иван МАРКОВ

"ПИК ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЕН"

Александр Кравченко обратил внимание журналистов, что пик инфекции в Калининградской области еще не пройден.

- Пик – это тот момент, о котором можно сказать только тогда, когда мы его пройдем, - объявил он. - Сейчас говорить о том, когда будет пик, нельзя. Сегодня мы получаем прирост заболевших, прибавляем и прибавляем. Выписываем пока еще меньше, чем прибавляем.

По словам Кравченко, сегодня средний срок лечения коронавирусных больных колеблется от 13,5 до 15 койкодней, однако число поступающих пациентов ежедневно продолжает увеличиваться.

Далее чиновник перешел к вопросу о заболевших медиках. По его словам, на сегодняшний день 93 медработника проходят лечение от инфекции, а 20 уже выписаны. Однако это далеко не предел, так как больные COVID-19 есть уже практически во всех больницах Калининграда. В частности, уже ликвидирована вспышка в городской больнице № 4, и продолжается работа над мощным очагом заболевания в областной клинической больнице.

- Там достаточно большое количество заболевших медработников, я думаю, человек 95-100, - сообщил министр. - Больница сама по себе большая – полторы тысячи человек коллектив.

Что касается уже погибших, то на момент пресс-конференции, по словам Кравченко, их было уже 11, и умерли они во всех медучреждениях, перепрофилированных под борьбу с коронавирусом.

- Умершие у нас есть во всех тех медицинских учреждениях, где развернута работа с коронавирусной инфекцией: это областная инфекционная больница, БСМП и ЦГКБ, - уточнил Кравченко. - Из 11 человек, которых мы потеряли, 6 человек умерли от проявлений коронавирусной инфекции в чистом виде. У остальных пациентов она была фоном и не явилась основной причиной смерти.

За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано 45 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего по информации регионального штаба по контролю за распространением коронавируса на COVID-19 обследовано 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора.

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