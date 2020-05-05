Коронавирус в Калининграде, последние новости на 5 мая 2020: «бунт» врачей и медсестер

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 5 мая 2020 года. Эпидемия в самом западном регионе России и не думает стихать. В понедельник было зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 41), два пациента скончались. Общее число зараженных перевалило за 500 человек. При этом пик заболевания, как отметил на брифинге министр здравоохранения Александр Кравченко, еще не наступил.

- Пик - это тот момент, о котором можно сказать только тогда, когда мы его пройдем, - заявил он. - Сейчас говорить о том, когда будет пик, нельзя. Мы же получаем сегодня прирост. Мы прибавляем и прибавляем. Выписываем пока еще меньше, чем прибавляем.

Министр обратил внимание журналистов на еще одну крайне неприятную ситуацию: нехватку в больницах региона медицинского персонала. Причем это касается как врачей, так и медсестер. На борьбу с коронавирусом приходится привлекать медиков старше 65 лет, а также студентов. Последние, правда, выполняют вспомогательные функции, в так называемую "красную зону" их не пускают.

Ситуация была бы не столь печальной, если бы не демарш нескольких десятков врачей и медсестер. По словам главы минздрава, как минимум, 350 медиков отказались работать с коронавирусными больными.

- У кого-то, наверное, на то есть свои причины, и я не вправе их осуждать. У кого-то есть дети, у кого-то еще что-то. По факту у нас 350 человек из системы еще перед началом этой всей коронавирусной истории встали и вышли, - подвел итог Александр Кравченко.

Добавим, что в настоящее время на COVID-19 обследовано в области 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли 11, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора.