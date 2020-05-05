Портреты героев войны разместят в окнах главной библиотеки Калининграда

ПЕСНИ, ПРОЗА И СТИХИ

К сожалению, из-за пандемии мы не сможем отметить День Победы в лучших традициях - из-за режима самоизоляции все публичные мероприятия отменены. Однако многие учреждения культуры подготовили праздничные программы, которые пройдут онлайн. В их числе - Калининградская областная научная библиотека.

- С 25 апреля по 9 мая у нас продолжается онлайн-марафон «75 слов Победы». Он стартовал во время проведения Всероссийской акции «Библионочь – 2020. Память нашей Победы». В нем принимают участие артисты Калининградского областного драматического театра, областной филармонии, наши писатели, поэты, деятели культуры, калининградцы, - сообщила «Комсомолке» заместитель директора областной научной библиотеки региона Ирина Котлова.

Так, из библиотеки с трансляцией в интернете звучат отрывки из произведений поэтов-фронтовиков Твардовского, Михайловского, Абдукаимова, берущие за сердце песни военных лет, поэзия и проза о самой страшной в истории человечества войне, проводятся презентации новых книг, посвященных 75-летию Великой Победы.

Желающие принять участие в марафоне могут присылать свои короткие видеоролики со стихами, прозаическими отрывками, песнями на электронный адрес: libr39@mail.ru

УЗНАЙ СУДЬБУ СВОЕГО ГЕРОЯ

Кроме того, именно сейчас можно узнать доподлинно и подробно фронтовую судьбу своего отца, деда, прадеда. Информационно-ресурсный центр «Поколение Победителей» областной библиотеки максимально упростил эту задачу. Не надо выходить из дома.

- Центр ведет поиск информации о погибших и пропавших без вести участниках Великой Отечественной войны, оказывает помощь в установление судеб героев, изучение военного пути, информация о наградах, определение места захоронения, используя обобщённый банк данных «Мемориал», созданный по инициативе Министерства обороны РФ. Внесение информации о герое на информационный портал МО об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Дорога Памяти», - отмечают в библиотеке.

Обращаться в Центр можно по электронной почте: kray@lib39.ru

Кроме того, на сайте библиотеки размещена электронная презентация «Интернет-ресурсы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Презентация включает интернет-ресурсы, содержащие уникальные документы, фото и кино- материалы, интерактивные карты, книги памяти, информацию о наградах, участниках войны, полнотекстовые ресурсы – книги, газеты и журналы военных лет, а также информацию о технике военного времени и другие уникальные материалы, которые помогут многое узнать о трагических и героических страницах нашей истории.

ДЕТИ И ВОЙНА

В среду, 6 мая пройдет онлайн лекция «Дети и война». Ее проведет доктор педагогических наук, профессор кафедры информационно-аналитической деятельности Московского государственного лингвистического университета Александр Мазурицкий.

А 8, 9 и 10 мая на ютуб-канале библиотеки можно посмотреть интересные видео-рассказы о жизни и творчестве калининградских писателей и поэтов, прошагавших 4 года огненными дорогами войны. О тех событиях вспоминает наш писатель Олег Глушкин.

В день Победы библиотека проводит акцию памяти «Весна Победы» - «Бессмертный полк культуры». Фотографии участников Великой Отечественно войны будут размещены в окнах здания библиотеки.