Московский автомобилист: Если бы по уму работали светофоры, трагедии на Советском проспекте в Калининграде не случилось бы

В условиях режима самоизоляции в Калининграде стало немного людей и машин – дороги свободные, трафик слабый, утром и вечером нет привычных пробок. Вот статистика и говорит о снижении количества серьезных ДТП со смертельным исходом. Их стало вдвое меньше.

Однако, в минувшее воскресенье 3 мая, невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения стали причиной сразу двух смертей в центре Калининграда. Водитель «Ауди» поворачивал с Советского проспекта на улицу Гайдара и не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», двигавшемуся по проспекту на выезд из города. В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

Также погибла 48-летняя пассажирка «Ауди», супруга водителя. Пассажирка мотоцикла получила травмы и была госпитализирована.

На видео с камер наблюдения, которое было опубликовано пресс-службой регионального УМВД, видно, как мотоциклист на большой скорости пытается затормозить, несколько меняет траекторию движения и врезается в «Ауди».

- Оперативно изъятые записи с камер видеонаблюдения дали возможность установить, что водитель автомобиля «Ауди» не выполнил правила очередности проезда перекрестка, - сообщила начальник пресс-службы Управления МВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Выясняются все причины и обстоятельства дорожной трагедии. В том числе и почему человек за рулем автомобиля, к слову, с 22-х летнем стажем вождения, не заметил и не уступил дорогу мотоциклу, который имел преимущество очередности проезда.

Комментаторы в социальных сетях разделились. Одни винят водителя автомобиля, который нарушил правила. Спорят, видел ли он вообще мотоцикл. Другие ругают мотоциклиста за то, что тот ехал по пустой дороге на большой скорости.

«Ну притормаживать ж надо на перекрестках, хотя бы на перекрестках. вообще ж на дороге не все зависит от самого водителя», - пишет один из комментаторов.

Отреагировал на жуткое ДТП и губернатор Калининградской области, выложив пост на своей страничке в инстаграме.

«Уважаемые автолюбители, участники дорожного движения, мотоциклисты. Несмотря на режим самоизоляции, некоторые уже успели открыть мотосезон и попасть в сводки ДТП», - написал Антон Алиханов и в качестве напоминания о том, что необходимо соблюдать скоростной режим и ПДД, выложил видео момента ДТП.

Интересно, что в Калининграде в эти дни проходит профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Только за сутки сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 17 водителей мотоциклов. Только погибших уже не вернуть...

МНЕНИЕ МОСКОВСКОГО АВТОМОБИЛИСТА

Чтобы избежать трагедий, нужно развести потоки

Трагедию на Советском проспекте мы попросили прокомментировать Алексея Юшенкова - автомобилиста с 20-летним стажем. Всю сознательную жизнь он прожил в Москве, лишь в прошлом году перебрался в Калининград.

- За прошедшие сутки на Советском проспекте произошло две аварии. Одна с жертвами, вторая - к счастью, без. Почему я их объединяю? А потому, что например в Москве такие аварии просто не могли бы произойти, - говорит Алексей Юшенков. - Обе аварии произошли в результате поворота налево по стрелке светофора. В Москве при включении стрелки светофора для поворота налево, автоматически встречному потоку включается красный свет. В Калининграде встречному потоку продолжает гореть зеленый. Более того, при повороте на Гайдара, как и на Озерова еще горит и зеленый пешеходам, в результате водитель поворачивающей машины пытается уследить, чтобы встречка не ехала, и с другой стороны, чтобы пешеходы не шли.

В Москве такая ситуация невозможна. Если горит стрелка налево - всем, кто может попасть на траекторию движения горит красный. Эту особенность отмечают все, приехавшие из России в Калининград. Да, мне возразят, что со своим уставом в чужой монастырь не суйся, но мы как бы по одним законам живем. Тогда возразят - мол у нас не такой большой поток, чтобы так разводить желающих повернуть налево и проехать прямо. А я отвечу - а сколько вам еще жертв надо, чтобы развезти эти потоки? Мне кажется, что в области нет ни одного водителя, который на стрелку не пытался бы повернуть с Советского на Гайдара уворачиваясь от встречки и одновременно идущих пешеходов. Может быть пора развезти потоки, хотя бы на таких магистралях?