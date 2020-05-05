Коронавирус есть, симптомов нет: калининградка с ребенком отказалась от госпитализации, теперь ее судят

Историю, о которой калининградка по имени Нина рассказала в соцсетях, закрутилась еще 15 апреля, когда девушка с 9-месячной дочкой поехала в детскую областную больницу. Она говорит, что нарушила самоизоляцию вынужденно – этот выезд был крайне необходим по показаниям врача.

- Я с ребенком поехала в областной диагностический центр на Дмитрия Донского, 27. Как оказалось позже, мы там контактировали с администратором, у которой позже подтвердили коронавирусную инфекцию. Она находилась на рабочем месте без маски, - рассказывает девушка в ролике, который она выложила у себя на страничке в инстаграме. – 22 числа нам сообщили об этом и назначили тесты. Первый тест был отрицательный у всех. Второй тест был отрицательный у мужа, у меня с ребенком был положительный. После чего нам сказали срочно госпитализироваться в инфекционную больницу.

Вот тут-то и началось самое интересное. По словам Нины, она с дочкой не захотела ехать в больницу.

- Мы от госпитализации отказались, поскольку у нас не было и нет никаких симптомов для этой госпитализации. К нам на дом приезжали и приезжают педиатр, терапевт: проверяют нас, слушают, смотрят горло, - продолжает Нина и уточняет, что медики выписали им лекарства. Дочка прошла курс лечения свечами (какими именно – не уточняется), а мама пьет арбидол.

Как рассказала калининградка, заведующая инфекционной больницы предложила ей и ее дочке общую палату.

- Условия, которые показывают в интернете – в таких условиях с ребенком просто невозможно лежать. Тем более, когда у тебя нет симптомов и ты не нуждаешься в каком-то особом лечении, - говорит молодая мама.

По ее словам, на нее уже подали в суд и настаивают на госпитализации ее и ее ребенка через суд.

- От лечения мы не отказывались. Мы отказывались от госпитализации. Я готова лечить себя и своего ребенка, готова соблюдать жесткий карантин. Но я прошу, чтобы меня лечили дома, - говорит Нина.

По ее словам, 3 мая к ним домой должны были прийти и взять третий тест.

- Но никто не пришел. Все, что сейчас делает минздрав и Роспотребнадзор – они ухватились в наше дело и всеми способами хотят затащить нас в инфекционную больницу, - говорит девушка. - 3 мая в 17 часов мне позвонили из Ленинградского районного суда сообщив, что завтра будет проходить слушание по отказу от госпитализации и до 14 часов 4 мая я могу написать, что я не согласна. Не дав времени найти адвоката для представления в суде. Более того, сама себя представлять я не могла, так как нахожусь на карантине. Слушание прошло с государственным адвокатом, который, естественно, не смог отстоять мои права, ведь ей было выделено 5 минут по служебному телефону на ознакомление с моим делом. В ходе защиты ее дезинформировали: якобы меня информировали по СМС о результатах тестов на коронавирус, что бессимптомных пациентов обязаны госпитализировать, хотя по горячим линиям о коронавирусной инфекции говорят обратное.

В видеообращении девушка просит сделать ей и ее ребенку третий тест и «остановить разбирательство в суде, дать возможность лечиться дома».

- Мы не несем опасности для окружающих. Мы находились и находимся на самоизоляции. В больнице мы «заразились» коронавирусом и нас снова хотят забрать на «лечение», - говорит Нина и призывает в больницах «лечить тех, кто действительно нуждается в лечении». А тех, у кого коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, лечить дома.

В комментариях под видеороликом не все соглашаются с девушкой.

Одни пишут: «За что подавать в суд? Любой человек имеет право отказаться от госпитализации».

«А кто может доказать вашу «строгую самоизоляцию»? Наверно поэтому и настаивают на госпитализации», - считает другой комментатор.

«В Москве тысячи людей лечатся дома, имея при этом симптомы и подтвержденные результаты на covid, а тут нельзя? Ох уж эти двойные стандарты», - говорит еще одна подписчица.

Интересно, что супруг Нины здоров. По крайней мере его тесты оказались отрицательными.

- У мужа все тесты на коронавирус дали отрицательный результат, хотя мы находимся в замкнутом пространстве 24 часа в сутки. Врачи ссылаются на сильный иммунитет, - говорит девушка.

Ранее министр здравоохранения Калининградской области выступил за принудительную госпитализацию коронавирусных больных. По словам Александра Кравченко, практика «оставления людей дома наедине со своей болезнью» серьезно критикуется.

- У нас есть рекомендация, которая не запрещает этого делать, но у нас есть постановление главного санитарного врача, которое обязывает нас госпитализировать всех пациентов в стационар. Собственно, мы этим и занимаемся. Вы, наверное, слышали про принудительную госпитализацию. Сегодня мы рассматриваем несколько дел в суде, где мы тоже отстаиваем позицию о необходимости госпитализации, - сказал Кравченко журналистам.

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