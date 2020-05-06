2020-05-06T02:01:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 6 мая 2020: в ожидании масочного режима

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 6 мая 2020 года
Кирилл АлексеевИван МАРКОВ
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По мнению Александра Кравченко, медицинские маски должны носить все и повсеместно.По мнению Александра Кравченко, медицинские маски должны носить все и повсеместно.Фото: Александр КАТЕРУША
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 6 мая 2020 года. Во вторник в Калининградской области было снова зарегистрировано более 40 новых случаев COVID-19. Если быть точным, коронавирусную инфекцию подхватили 42 человека (в понедельник таких было 45). По информации оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в 25 случаях заболевание протекает бессимптомно, 12 случаев выявлено у пациентов с пневмонией, в пяти случаях – с ОРВИ. Если брать в расчет общую статистику, то с пневмонией на больничные койки попадают около 40% калининградцев.

Всего же в регионе по состоянию на 5 мая - 566 случаев заражения. При этом среди муниципалитетов с большим отрывом лидирует Калининград, где зафиксировано более половины случаев COVID-19, следом за ним идет ближайший пригород - Гурьевск (около 60 случаев).

По мнению министра здравоохранения региона Александра Кравченко, 40-50 новых заболевших в сутки - это не предел. Министр считает, что пика заболеваемости коронавирусом мы еще не достигли, а самый тяжелый период случится в двадцатых числах марта. Чтобы сгладить негативный сценарий Кравченко предложил ввести в Калининградской области всеобщий масочный режим.

- Сегодня уже важно говорить о масочном режиме, потому что многие люди, которые болеют, этого не ощущают, - сказал журналистам Александр Кравченко. - Мы всегда говорим, и это правда, что маска нужна больному человеку. Но поскольку сегодня очень много форм без клинических проявлений, то мы не знаем, кто болеет, а кто – нет. И поэтому мы говорим, что маска нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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