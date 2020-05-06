2020-05-06T13:27:09+03:00
Коронавирус Covid-19

За майские праздники в Калининграде оштрафовали 70 человек за нарушение самоизоляции

Горожане жарили шашлыки, гуляли и отдыхали на море, несмотря на запреты
Александр КАТЕРУША
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Полиция продолжит контроль за соблюдением временных ограничений в регионе.Полиция продолжит контроль за соблюдением временных ограничений в регионе.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области за прошедшие майские праздники сотрудники полиции составили за нарушение режима самоизоляции 70 протоколов. Из них, 64 - по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и 6 – в отношении родителей, которые отпустили своих детей гулять без присмотра и тем самым подвергли их здоровье опасности. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Все материалы направлены в мировые суды для принятия решений.

Как уточнили в штабе, в основном, нарушителями оказались жители региона, которые проигнорировали требования ограничить поездки на отдых и выезжали компаниями, например, на шашлыки.

Так, в Янтарном сотрудниками полиции были выявлены 9 нарушителей, выехавших на пляж и в прибрежную зону на джипах. Штраф водители заплатят не только за нарушение режима самоизоляции, но и за ненадлежащее использование прибрежной водоохранной зоны. В частности, на пятерых водителей составлены протоколы, которые направлены в Западно-Балтийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству для принятия решения.

Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением гражданами временных ограничений, связанных с принимаемыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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