Когда в Калининграде закончится учебный год, и как в новых условиях заработают детские сады

КАКИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ?

С 12 мая детские сады Калининградской области возобновляют свою работу.

- Первичный прием малышей будет осуществляться непосредственно в детском саду силами специально созданных бригад медицинских работников близлежащих поликлиник, - так разъяснили порядок приема детей в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве также обращают внимание родителей на то, что предварительно обращаться в поликлинику для получения справки о состоянии здоровья ребенка и его эпидемиологического окружения НЕ НАДО.

- Дети с симптомами респираторных заболеваний или имеющие заболевших родственников с признаками ОРВИ в семье, а также малыши, находящиеся на карантине либо прибывшие из других стран и российских регионов за последние 14 дней, приниматься в детские сады не будут, - подчеркнули в минздраве.

Администрации многих детских садов уже предупредили родителей дошколят, что прием детей будет проводиться на улице, родителей допускать в здание детских садов не будут. Таковы меры безопасности.

На днях министр здравоохранения Александр Кравченко поделился с журналистами своим видением того, как должны открываться детские сады.

- В моем представлении детские сады нужно открывать не в один день, а поэтапно, - считает министр. - И обеспечить обязательно медицинский осмотр каждого ребенка, пришедшего в первый раз. К этому медосмотру, в том числе, привлечь воспитателей и сотрудников детских садов, чтобы они понимали, на что обратить внимание. Мы очень четко понимаем, что без открытия садов, наверное, нельзя всех выпустить на работу, поэтому сады открывать придется. Также мы четко понимаем, что все равно кто-то из детей будет болеть. Нужно будет просто активно и своевременно закрывать эти детские сады, когда там будут заболевшие детки.

КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД У ШКОЛЬНИКОВ?

Калининградские родители ликуют, мол, в нашей школе у детей учеба завершается 20 мая! А у вас? А у нас – все по-взрослому, до 29 мая. И почему такая чехарда? У одних – так, у других – этак.

Как пояснили «Комсомолке» в региональном министерстве образования, каждый муниципалитет региона самостоятельно определяет срок завершении образовательного цикла.

- Официальная дата финиша именно в Калининграде – 29 мая, - заверили в ведомстве. – При этом школам не запрещено, например, младшие классы отпускать на каникулы чуть раньше.

Ранее в своем видеообращении к ученикам и родителям, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева подчеркивала, что досрочное завершение обучения возможно лишь в том случае, если программа освоена, а желаемые результаты – получены.

Также известно, что пришкольные лагеря вносят коррективы в свои программы. В частности, специально добавляют образовательные модули, что позволит во время летних каникул восполнить пробелы, закрепить знания.

ОСВОБОДЯТ ЛИ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ?

В региональном министерстве образования уточнили, что нет окончательного решения по этому вопросов. Все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в Калининградской области.

Напомним, на днях министр просвещения России Сергей Кравцов по этому поводу высказался однозначно – экзамены можно проводить (в школах) только тогда, когда это не представляет опасности для детей.

Напомним, в этом году пандемия внесла серьезные коррективы в порядок проведения экзаменов для выпускников школ. В частности, уже решено, что 9-классники будут сдавать только два обязательных экзамена – русский язык и математику. Предметы по выбору учащиеся сдавать не будут. А вот 11-классникам придется постараться и сдать и обязательные экзамены и дисциплины по выбору.

КОГДА ДЕТЯМ МОЖНО БУДЕТ ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ?

Дату старта оздоровительной кампании власти перенесли на 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Илья Баринов.

- Мы видим, как ежедневно меняется ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, - сказал Илья Баринов. - Поэтому принято совместное решение о переносе старта летней оздоровительной кампании. Детский отдых в лагерях начнется, скорее всего, не раньше 1 июля. Готовность центров отдыха должна быть высокой уже к началу лета, чтобы своевременно развернуть работу. Необходимо проработать вопрос сокращения длительности смен, чтобы большее число детей смогли отдохнуть после тяжелого учебного года.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПРОПАВШУЮ СМЕНУ?

Раз сроки начала оздоровительной кампании сдвинуты с 1 июня на 1 июля, значит, чьи-то смены явно «прогорают». Что делать? Как родителям вернуть деньги, потраченные на приобретение путевки?

- Все учреждения должны провести работу с родителями юных калининградцев по возврату денежных средств за приобретенные путевки на первую смену или пролонгированию действия покупки на период всей летней кампании, - подчеркнул Илья Баринов.

Всего в 2020 году планируют работать 15 загородных стационарных лагерей, 275 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной сферы и частные организации,1 лагерь труда и отдыха.

Во всех государственных и муниципальных загородных детских центрах отдыха в настоящее время проводятся ремонтные и подготовительные работы.