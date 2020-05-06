2020-05-06T19:32:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Исповедь медсестры инфекционной больницы: Про выплаты за работу с коронавирусом мы пока слышим только обещания

"Комсомолка" поговорила с медработником, которая уже месяц находится на передовой борьбы со смертельно опасной заразой
Игорь ОРЕХОВ
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Много говорилось, что медицинский персонал будут доставлять на работу на такси, но пока это, увы, только разговоры.Много говорилось, что медицинский персонал будут доставлять на работу на такси, но пока это, увы, только разговоры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одна из калининградских медсестер работает сейчас в инфекционной больнице, где содержаться инфицированные коронавирусом. Женщина на условиях анонимности согласилась ответить на несколько вопросов «Комсомолки».

- Вы сказали, что к началу пандемии в штате «инфекционки» не состояли. А как же тогда там оказались?

- Мне позвонили 16 апреля и попросили выйти помочь, так как персонал одного из отделений закрыли на карантин - у них заболела медсестра из Центральной горбольницы, работавшая по совместительству. Насколько я знаю, тогда выдернули всех свободных от приема в Центре СПИД, где я когда-то работала - ну и про меня, видать, вспомнили. А когда девчонок из карантина выпустили, нами закрыли вакансии в других отделениях. Потом еще одно отделение закрыли, меня перебросили туда. Но сейчас и их выпустили, кроме заболевшей санитарки.

- Что входит в стандартный набор средств защиты медработника?

- Комбинезон, респиратор, очки или щиток, бахилы и перчатки. Когда входим в палату, поверх комбеза надеваем одноразовый халат, капюшон натягиваем на шапочку, под респиратор надевается маска, многоразовая или одноразовая. Также положена вторая пара перчаток – повышенной плотности и с высокой манжетой. Но поскольку ставить уколы в таких просто нереально, мы надеваем вторую пару обычных перчаток. Плюс очки или щиток. Щиток не так запотевает, так что, он удобней. Выходя из палаты, проходим дезинфекционную обработку, все верхнее сбрасываем в бак с дезсредством, респиратор также обрабатываем и кладем под кварц.

- Много ли в больнице зараженных коронавирусом среди медперсонала?

- Среди нашего персонала двое, а вообще медиков лежит много, из самых разных лечебно-профилактических учреждений.

- Были случаи отказа медперсонала от работы с коронавирусными больными? Если да, то чем мотивировались отказы?

- Среди наших отказов не было.

- Какие выплаты сейчас получат врачи и медсестры? Было ли увеличение выплат и когда оно началось? Есть ли задержки?

- Про выплаты мы слышим исключительно обещания, пока еще никто ничего не получал.

- Хватает ли в больнице коек для размещения пациентов и аппаратов искусственной вентиляции легких?

- Когда у нас места заканчиваются, пациентов направляют в ЦГБ и больницу Калинина (БСМП - Ред.). Аппараты ИВЛ есть в реанимации, в отделениях только кислородные, для самостоятельного дыхания.

- Известно, где, в основном, люди заражаются коронавирусом?

- Медики заражаются при контакте на приеме, остальные - где ни попадя.

- Как организовано питание медперсонала и где находятся сотрудники в перерывах между сменами?

- Проживает кто-то дома, кто-то в гостинице. Например, я - в гостинице «Турист». Номера убираем сами, постели и полотенца меняем тоже сами. На ресепшене сказали, что где взять. На работу нас отвозят организованно, обратно добираемся чаще всего общественным транспортом. По поводу питания – нам привозят обеды и ужины для дежурной смены. Кажется, из «Резиденции королей». В гостинице положены завтраки и ужины.

- Как ваши коллеги восприняли новость про 350 врачей, отказавшихся работать с больными коронавирусом?

- Спокойно, без эмоций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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