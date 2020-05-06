Исповедь медсестры инфекционной больницы: Про выплаты за работу с коронавирусом мы пока слышим только обещания

Одна из калининградских медсестер работает сейчас в инфекционной больнице, где содержаться инфицированные коронавирусом. Женщина на условиях анонимности согласилась ответить на несколько вопросов «Комсомолки».

- Вы сказали, что к началу пандемии в штате «инфекционки» не состояли. А как же тогда там оказались?

- Мне позвонили 16 апреля и попросили выйти помочь, так как персонал одного из отделений закрыли на карантин - у них заболела медсестра из Центральной горбольницы, работавшая по совместительству. Насколько я знаю, тогда выдернули всех свободных от приема в Центре СПИД, где я когда-то работала - ну и про меня, видать, вспомнили. А когда девчонок из карантина выпустили, нами закрыли вакансии в других отделениях. Потом еще одно отделение закрыли, меня перебросили туда. Но сейчас и их выпустили, кроме заболевшей санитарки.

- Что входит в стандартный набор средств защиты медработника?

- Комбинезон, респиратор, очки или щиток, бахилы и перчатки. Когда входим в палату, поверх комбеза надеваем одноразовый халат, капюшон натягиваем на шапочку, под респиратор надевается маска, многоразовая или одноразовая. Также положена вторая пара перчаток – повышенной плотности и с высокой манжетой. Но поскольку ставить уколы в таких просто нереально, мы надеваем вторую пару обычных перчаток. Плюс очки или щиток. Щиток не так запотевает, так что, он удобней. Выходя из палаты, проходим дезинфекционную обработку, все верхнее сбрасываем в бак с дезсредством, респиратор также обрабатываем и кладем под кварц.

- Много ли в больнице зараженных коронавирусом среди медперсонала?

- Среди нашего персонала двое, а вообще медиков лежит много, из самых разных лечебно-профилактических учреждений.

- Были случаи отказа медперсонала от работы с коронавирусными больными? Если да, то чем мотивировались отказы?

- Среди наших отказов не было.

- Какие выплаты сейчас получат врачи и медсестры? Было ли увеличение выплат и когда оно началось? Есть ли задержки?

- Про выплаты мы слышим исключительно обещания, пока еще никто ничего не получал.

- Хватает ли в больнице коек для размещения пациентов и аппаратов искусственной вентиляции легких?

- Когда у нас места заканчиваются, пациентов направляют в ЦГБ и больницу Калинина (БСМП - Ред.). Аппараты ИВЛ есть в реанимации, в отделениях только кислородные, для самостоятельного дыхания.

- Известно, где, в основном, люди заражаются коронавирусом?

- Медики заражаются при контакте на приеме, остальные - где ни попадя.

- Как организовано питание медперсонала и где находятся сотрудники в перерывах между сменами?

- Проживает кто-то дома, кто-то в гостинице. Например, я - в гостинице «Турист». Номера убираем сами, постели и полотенца меняем тоже сами. На ресепшене сказали, что где взять. На работу нас отвозят организованно, обратно добираемся чаще всего общественным транспортом. По поводу питания – нам привозят обеды и ужины для дежурной смены. Кажется, из «Резиденции королей». В гостинице положены завтраки и ужины.

- Как ваши коллеги восприняли новость про 350 врачей, отказавшихся работать с больными коронавирусом?

- Спокойно, без эмоций.