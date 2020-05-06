2020-05-06T20:16:46+03:00
История современности

«Немцы палили из всего, что у них было, не жалея боеприпасов»: последний бой в Восточной Пруссии

В ходе незаслуженно забытых сражений на косе Фрише с 25 апреля по 9 мая 1945 года погибли 1200 советских воинов [архивные фото]
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише.Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише.Фото: Архив автора
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Долгое время об этих боях в апреле-мае сорок пятого на косе Фрише (российская ее часть ныне называется Балтийской, польская – Вислинской) или вообще не упоминали, или же говорили о них вскользь, мимоходом. Почему? Потому, очевидно, что датой окончания Восточно-Прусской операции принято считать 25 апреля 1945-го. День, когда Москва салютовала по поводу падения Пиллау (сегодня Балтийск).

Только все это, так сказать, «де-юре». И с салютом в столице поторопились. Последний и главный очаг сопротивления в Пиллау – крепость, удалось взять лишь поздно вечером 26 апреля. А потом, хоть на бумаге операция и завершилась, еще почти две недели шли бои на Фрише. И в ходе этих незаслуженно забытых боев, с 25 апреля по 9 мая, погибло 1200 советских воинов. Столько же, сколько, например, лежит в центре Калининграда, где еще в 1945-м был сооружен величественный мемориал…

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина. Фото: Архив автора

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина.Фото: Архив автора

МЕДЛЕННО, НО НЕУКЛОННО

Впрочем, например, в Совинформбюро те бои на косе явно не считали чем-то локальным, мелким и не достойным упоминания. Как известно, там всегда начинали свои сообщения с самого важного. И в мае 1945-го сводки то и дело открывались именно с боевых действий против остатков восточно-прусской группировки. С боев на Фрише начиналась и сводка последнего дня войны.

8 мая здесь наконец был взят Фогельзанг (Сковронки). Маленький и отнюдь не похожий на крепость поселок на три дня задержал продвижение войск 3-го Белорусского фронта. Немцы оборонялись с отчаянием обреченных, поскольку отступать им было уже, считай, некуда. Слева море, справа – залив, а за спиной – пять километров косы да небольшой плацдарм у ее основания.

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина. Фото: Архив автора

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина.Фото: Архив автора

Потеряв Фогельзанг, неприятель стал отходить к последнему населенному пункту на косе – Боденвинкелю (Конты Рыбацкие). Следом, буквально на плечах отступавших двигались передовые части 48-й армии.

А между тем все ближе был момент, когда все немецкие войска должны были прекратить сопротивление. Еще 7 мая во французском Реймсе был подписан предварительный Акт о капитуляции Германии, на другой день торжественно ратифицированный в берлинском предместье Карлсхорст. И согласно этому документу война прекращалась 8 мая в 23.01 по центральноевропейскому времени (по московскому – 9 мая в 01.01).

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина. Фото: Архив автора

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина.Фото: Архив автора

КОНЕЦ ВОЙНЫ ПОД ГРОХОТ КАНОНАДЫ

Полковник в отставке Николай Федорович Малевицкий (1925-2015) – один из участников боев на Фрише. И вот как ему запомнилось то, что там происходило 75 лет назад:

– Вечером 8 мая нам сообщили, что ровно в 24.00 огонь из всех видов оружия должен быть прекращен. И если противник поступит так же, значит, там подчинились приказу своего верховного командования, которое согласилось на капитуляцию.

Все стало вроде затихать. Как вдруг около десяти часов вечера началась такая канонада! С нашей стороны решили, видать, врезать фрицам напоследок. А тем, судя по всему, хотелось пока еще можно выместить ярость от столь скорого и бесславного финала «тысячелетнего рейха». Палили они по нам из всего, что у них было, уже не жалея боеприпасов. Знаете, я на фронте был с сентября 1943-го, много чего пережить там довелось. Но такого шквала огня, как тогда, мне больше видеть не приходилось.

С нашей стороны стрельба прекратилась в 23.00. На той стороне угомонились лишь в полночь. И когда смолкли, наконец, все пушки, показалось, что наступила звенящая тишина. А потом мы, оглохшие от разрывов, вдруг услышали шум ветра в лесу, плеск набегавших волн…

Неужели конец войне, неужели утром не придется снова идти в бой?!..

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина. Фото: Архив автора

Немцы сдаются в плен после боев на косе Фрише. Фото Михаила Савина.Фото: Архив автора

ЗА ПОБЕДУ ВЫПИТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ

По ночам на косе было очень холодно. Не стала исключением и памятная, историческая ночь «с войны на мир». Хорошо, рядом был немецкий блиндаж. В нем мы и переночевали, с непривычки тревожно прислушиваясь к воцарившейся тишине.

А утром стало ясно – война в самом деле кончилась. Победа, победа!..

К полудню была сооружена небольшая трибуна у центральной дороги, которая тянется через всю косу. Мы, приведя себя в порядок, выстроились рядом. И началась капитуляция. Немцы шли сдаваться четкими колоннами подразделений, с боевой техникой и обозами, складывали оружие и располагались во временном лагере.

А вечером был необыкновенный, грандиозный салют. Все дружно палили в воздух из всех видов стрелкового оружия. Трудно передать чувства, переполнявшие нас.

К слову, отметить День Победы нам тогда не пришлось. Фронтовые 100 грамм уже не выдавали, в лесу же на косе спиртное взять было негде…

Такую открытку Николай Малевицкий отправил домой из Восточной Пруссии. Фото: Архив автора

Такую открытку Николай Малевицкий отправил домой из Восточной Пруссии.Фото: Архив автора

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В сводке Совинформбюро за 11 мая сообщалось, что «войска 3-го Белорусского фронта закончили прием капитулировавших соединений и частей немецких войск в районе устья реки Вислы и производили прочесывание занятой территории, очищая ее от оставшихся мелких групп и отдельных солдат противника». Всего здесь было принято более двадцати тысяч пленных, в том числе – три генерала.

Зачистка местности в этом районе продолжалась еще неделю. Полку того же Малевицкого определили полосу шириной километров пять, слева и справа были зоны ответственности соседей. День за днем они медленно продвигались, обезвреживая мины, собирая оружие и боеприпасы, беря в плен попадавшихся гитлеровцев. Причем и тогда не все из них желали сдаваться, предпочитая смерть. Были потери и с нашей стороны…

Занимаясь зачисткой местности, они прошли в итоге полсотни километров по территории нынешней Польши. Пожалуй, только тогда для них и закончилась война.

ИСТОЧНИК KP.RU

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