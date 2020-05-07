Коронавирус в Калининграде, последние новости на 7 мая 2020: резкое снижение числа заболевших

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 7 мая 2020 года. Радоваться пока рано, но в среду в Калининградской области было зарегистрировано всего 17 заболевших коронавирусной инфекцией. В последние дни, напомним, суточное число заболевших ниже 40 не опускалось. Как пояснили в оперативном штабе, в 7 случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией, у 10 заболевших COVID-19 протекает бессимптомно. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 583 случая коронавируса.

Еще одной хорошей новостью среды стало то, что число выписанных из больницы впервые превысило число новых заболевших: 20 против 17. В общей сложности выздоровели 143 пациента.

Впрочем, говорить о том, что в ходе распространения коронавирусной инфекции наступил перелом, преждевременно. По мнению министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, самые тяжелые времена еще впереди - они наступят в двадцатых числах мая.

Добавим, что на данный момент в регионе на коронавирус проверили 23 760 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1818 пациентов, в том числе 167 человек в условиях обсерватора.