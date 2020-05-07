Губернатор Алиханов рассказал о судьбе 350 медиков, отказавшихся работать с больными коронавирусом

История о 350 калининградских медиках, отказавшихся лечить больных коронавирусом, прогремела на всю страну. Напомним, на последнем брифинге министр здравоохранения региона Александр Кравченко сообщил, что около 150 врачей и примерно 200 медсестер заявили, что не будут работать с коронавирусом.

- Они сказали: «Ребят, спасибо всем, мы пойдем и пока работать не будем, потому что…» У кого-то, наверное, на то есть свои причины, и я не вправе их осуждать, - сказал министр.

Общество, как это часто бывает в подобных историях, разделилось на два лагеря. Одна часть публики выступила с суровым осуждением медиков: мол, а как же тогда клятва Гиппократа? Врачей-отказников принялись с солдатами, дезертировавшими с фронта. "Потому что борьба с коронавирусом - это настоящая война", - поясняли свою мысль в соцсетях. "Это кто угодно, но только не врачи", - твердо заявил мой коллега по цеху.

Другая часть общества ничего зазорного в поступке эскулапов не увидела. У всех есть семьи, дети, коронавирус - смертельно опасная инфекция, риск подхватить заразу у врачей гораздо выше, чем у кого-либо другого (об этом говорит и высокое число заразившихся медиков, в том числе и в Калининграде). К тому же периодически в соцсетях появляются, как правило, анонимные посты от медиков, которые жалуются, что их бросили на передовую фактически без оружия. То есть без необходимых средств защиты - специальных костюмов, масок, бахил и так далее. Причем в начале пандемии таких сообщений было больше, чем сейчас. Не все понятно и с выплатами, которые обещаны медицинскому персоналу - за то, что лечат коронавирусных больных. На бумаге эти деньги как бы есть, но в реальности другая картина.

На днях губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил в защиту 350 медиков, которые решили отказаться от работы с коронавирусными больными. В комментариях к посту Алиханова в инстаграме главу области спросили, как он относится ко всей этой истории, что ждет врачей и медсестер, отказавшихся ложиться на амбразуру. Неужели их уволят и все они получат волчий билет?

К разочарованию части публики губернатор ответил:

- Они не уволены и не увольнялись сами.

Говоря о мотивах отказа, Антон Алиханов отметил, что все они были разными.

- Потому что кто-то в группе риска по возрасту, кто-то специалист офтальмолог и он не хочет идти и работать с инфекцией, кто-то один воспитывает несовершеннолетнего ребенка и боится заболеть и рисковать сделать ребенка сиротой. Ситуаций очень много, - отметил Алиханов. - Мы поддерживаем этих врачей, это их право и выбор. Им предлагается и другая работа в других учреждениях подальше от очагов. После эпидемии вернемся вместе с ними в обычный режим работы.

Отвечая на замечания о том, что врачи были не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, Антон Алиханов сказал, что у него на этот счет имеется другая информация, причем полученная из первых уст.

- Я общаюсь с врачами тут в том числе. Ситуацию знаю от них. Все, кто работает с коронавирусом, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Были трудности с высокими бахилами, но их решили.

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