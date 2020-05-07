Лежим в отдельном боксе: калининградку, отказавшуюся от госпитализации, все-таки отвезли в инфекционку

Калининградка по имени Нина, у которой вместе с маленькой дочкой выявили коронавирус, и которая отказывалась от госпитализации, все-таки легла в больницу. Об этом девушка рассказала «Комсомолке». Напомним, она с 9-месячной дочкой заразилась COVID-19 в детском областном диагностическом центре на Дмитрия Донского. Там контактировали с администратором (та работала без маски, позже у нее подтвердили коронавирусную инфекцию). Нина не ощущала симптомов и отказывалась от госпитализации, лечилась дома по указанию врачей. После этого на нее подали в суд и настаивали на срочной госпитализации ее и ее ребенка.

- От лечения мы не отказывались. Мы отказывались от госпитализации. Я готова лечить себя и своего ребенка, готова соблюдать жесткий карантин. Но я прошу, чтобы меня лечили дома, - говорила Нина.

Но Роспотребнадзор и минздрав был другого мнения.

- Из Роспотребнадзора позвонили и сказали, что я должна выбрать: либо еду в больницу добровольно, либо еду с полицией насильно. В итоге я с дочкой поехала на машине скорой помощи. Второго варианта не хотелось, – говорит девушка.

Сейчас они находятся в инфекционной больнице на улице Фрунзе.

- Нам уже в больнице сделали тесты, и они оказались отрицательными. Никаких симптомов у нас по-прежнему нет, - говорит девушка. – Потом сделали повторные тесты. Результат должен быть в пятницу 8 мая.

По словам молодой мамы, ее с дочкой положили в отдельную палату, за дверь которой она не выходит.

- Мы чувствуем себя хорошо, как и прежде. Нас не лечат. Мы просто сидим, как на карантине. Как и могли бы сидеть дома. Интересно, что к нам приходят врачи, персонал приносит еду. Это все люди, которые в своей медицинской одежде ходят по палатам, где лежат больные. При этом они, вероятно, могут принести нам инфекцию, - говорит с опаской Нина.

Кстати, супруг Нины дома, он здоров. По крайней мере, все его три предыдущих теста оказались отрицательными. А в четверг 7 мая сделали еще один – его результата пока нет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Калининградской области выступил за принудительную госпитализацию коронавирусных больных. По словам Александра Кравченко, практика «оставления людей дома наедине со своей болезнью» серьезно критикуется.

- У нас есть рекомендация, которая не запрещает этого делать, но у нас есть постановление главного санитарного врача, которое обязывает нас госпитализировать всех пациентов в стационар. Собственно, мы этим и занимаемся. Вы, наверное, слышали про принудительную госпитализацию. Сегодня мы рассматриваем несколько дел в суде, где мы тоже отстаиваем позицию о необходимости госпитализации, - сказал Кравченко.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Коронавирус есть, симптомов нет: калининградка с ребенком отказалась от госпитализации, теперь ее судят

История, о которой калининградка по имени Нина рассказала в соцсетях, закрутилась еще 15 апреля, когда девушка с 9-месячной дочкой поехала в детскую областную больницу. Она говорит, что нарушила самоизоляцию вынужденно – этот выезд был крайне необходим по показаниям врача (подробности).