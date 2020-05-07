Самоизоляция на общей кухне: «Соседи травят меня! Мне срочно нужна помощь!»

У 73-летней Валентины Михайловны Физловой в Калининграде нет ни одной родной души. Только друзья детства, которые сейчас дали ей хлеб и кров.

- Единственного сына я похоронила, - рассказывает Валентина Михайловна. – Из собственности – только комната в четырехкомнатной квартире на улице Суворова. Часть пенсии уходит на оплату кредита, слишком много средств понадобилось, когда умирал сын. Раньше на общей кухне этой квартиры было три хозяйки: мама с тремя детьми (сейчас сыновьям 32 и 33 года, дочери - 18 лет, один ребенок – инвалид, никто из детей не работает), бабушка и я. Бабушка комнату свою продала матери-одиночке, и остались в квартире две семьи. И то, во что превратилась наша жизнь, можно назвать адом!

- 28 апреля я вынуждена была обратиться в полицию, потому что старший сын матери-одиночки, который проживает там же, оскорблял меня и запрещал пользоваться общим имуществом, - женщина все время срывается на плач, ее довольно сложно понять. - Грозил, что на туалет повесит замок. Также он запретил мне пользоваться плитой.

Полиция - два юных человека – прибыла, со всеми поговорили. Только молодые люди за порог, соседи снова в крик. И «чучело», и «грязная», и как только они не поносили пенсионерку…

- Я вынуждена была обратиться за медицинской помощью, мне стало очень плохо, - продолжает Валентина Физлова. – Также 30 апреля я написала заявление, адресованное правительству Калининградской области, и опустила его в почтовый ящик на Дмитрия Донского, 1. Я понимаю, что я – старый, больной, одинокий человек, но так ведь жить невозможно!

По словам Физловой, соседство с семьей всегда сопровождалось взаимным неприятием. В феврале этого года участковый приходил к ним, разбирался, призывал всех к миру и согласию.

- Были долгие периоды, когда я не жила в этой комнате, уходила к друзьям, - продолжает калининградка. - Но после того, как они предложили продать им мою комнату за 500 тысяч рублей, а я отказалась, они стали угрожать мне, создавать невыносимые условия жизни. Я боюсь их. В период, когда вся страна сидит дома из-за коронавриуса, я вынуждена просить кров у друзей. И я не знаю, где и у кого искать помощь. Помогите мне, пожалуйста!

Если вы знаете, как и чем можно помочь пенсионерке, сообщите об этом в редакцию «Комсомолки».