2020-05-13T19:48:56+03:00
Коронавирус Covid-19

На улице, в помещениях, в автобусах: в Калининградской области усилили масочный режим

Также все жители обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц
Виктор Сергеев
Поделиться:
Комментарии: comments1
Использование средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещенияхИспользование средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещенияхФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области усилили масочный режим. Решение об этом принял оперативный штаб по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая.

«Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг гражданам, пренебрегающим этими правилами. Также все обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц», - заявили в оперштабе.

В регионе по-прежнему ограничена работа детских садов, работают только дежурные группы с обязательным соблюдением санитарно-эпидемических норм.

«Предприятиям общественного питания теперь можно обеспечивать продукцией не только посредством доставки, но и обслуживать на вынос», - добавили в оперштабе.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, у девяти заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 10 - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлен 21 случай бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

Общее число положительных тестов на COVID-19 в Калининградской области достигло 821.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калининграде отменяют всеобщую самоизоляцию: какие правила действуют с 12 мая

С сегодняшнего дня, 12 мая, режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области официально прекращает свое действие. Ограничения по выходу из дома сохраняются для людей старше 65 лет, детей младше 14 лет и людей с хроническими заболеваниями (подробности).

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 мая 2020: погибла заслуженный медик

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 13 мая 2020 года. Во вторник стало известно, что от коронавируса скончалась Светлана Соловьева - врач-анестезиолог-реаниматолог Калининградской областной клинической больницы. Вначале в оперативном штабе сообщили, что причиной смерти Светланы Георгиевны стала тяжелая форма пневмонии, после обеда региональный минздрав уточнил: смерть была вызвана коронавирусной инфекцией (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник фельдшера, попавшей в больницу с подозрением на коронавирус: «Ночь провела с больной женщиной - спала в маске»
Мы начинаем серию публикаций о молодой калининградке Екатерине Куландиной, работающей фельдшером на Скорой помощи. На днях она сама попала в больницу...
Новости 24
Калининградца избили на парковке после дорожного конфликта
Библиотеку Фридрихсбургских ворот в Калининграде пополнили более 1000 уникальных книг
Неработающим воспитателям калининградских детсадов сохранят зарплаты
В Калининграде уничтожат партию контрафактных столовых приборов из Китая
В Калининградской области высадили картофель более чем на половине площадей
В Калининграде мама с полуторагодовалым сыном провалились в открытый люк
Калининградка облила кипятком соседку по общежитию
В Калининграде ожидаются заморозки две ночи подряд
Житель Гусева врезался в дерево на угнанном квадроцикле
Калининградец за полдня потратил с украденной банковской карты 400 тысяч рублей
Назначен новый начальник регионального управления Службы судебных приставов
Мэрия Калининграда: На ремонтируемом участке ул. Гагарина уже уложили нижние слои сфальтобетона