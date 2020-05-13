На улице, в помещениях, в автобусах: в Калининградской области усилили масочный режим

В Калининградской области усилили масочный режим. Решение об этом принял оперативный штаб по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая.

«Использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях. При этом организации обязаны отказывать в предоставлении услуг гражданам, пренебрегающим этими правилами. Также все обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять по требованию должностных лиц», - заявили в оперштабе.

В регионе по-прежнему ограничена работа детских садов, работают только дежурные группы с обязательным соблюдением санитарно-эпидемических норм.

«Предприятиям общественного питания теперь можно обеспечивать продукцией не только посредством доставки, но и обслуживать на вынос», - добавили в оперштабе.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в оперативном штабе, у девяти заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 10 - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлен 21 случай бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

Общее число положительных тестов на COVID-19 в Калининградской области достигло 821.

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