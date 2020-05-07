2020-05-08T01:29:03+03:00
Общество

Не дождавшись помощи властей, жители поселка под Черняховском восстановили памятник советским солдатам

Монумент, установленный на братской могиле, не трогали с 90-х годов
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Жители Пушкарево отремонтировали конструкцию, залили по новой основание, почистили и покрасили забор, постригли траву и кустарники.Жители Пушкарево отремонтировали конструкцию, залили по новой основание, почистили и покрасили забор, постригли траву и кустарники.
Изменить размер текста:

За старым памятником солдатам Великой Отечественной войны, который установлен на кладбище в поселке Пушкарево Черняховского района, в советские годы ухаживали солдаты. Но в 1997-98 годах местную воинскую часть расформировали, и жизнь в поселке поменялась в худшую сторону. Начались проблемы с дорогами, инфраструктурой, освещением. Перестали следить и за воинским захоронением.

- Все мое детство на каждый День Победы устраивали праздник. Выходила вся воинская часть: 120 солдат, офицеры, жены, дети. Все школьники в парадной форме. Собирались ветераны. На кладбище салютовали из оружия. И все это происходило как раз возле этого памятника. Но ушла воинская часть и все прекратилось, - рассказывает местная жительница Любовь Разаева.

По ее словам, они уже несколько лет ведут словесную войну с сельским советом. Кладбище не огорожено, не ухожено, памятник воинам разрушается.

- В сельсовете мне сказали: «Памятник не имеет исторической ценности». Мол, и восстанавливать смысла нет, - говорит Любовь Николаевна. – Но как же так? Это старый монумент советским солдатам, которые погибли, сражаясь за эту территорию. Моей маме 81 год. Когда она в 50-х приехала сюда жить из Владимирской области, памятник уже стоял.

Скоро звезда займет свое привычное место.

Скоро звезда займет свое привычное место.

Действительно, судя по всему, это монумент первых послевоенных лет постройки. Надписей и табличек с именами на нем нет. Зато есть красная звезда и довольно приличная оградка. Интересно, что верхушка памятника сделана из немецкого столба. Такие столбики стоят неподалеку в саду. Жители поселка предполагают, что монумент собирали впопыхах из того, что было. За неимением материалов использовали то, что нашли рядом. За многие годы памятник разрушился.

- Помощи ждать было неоткуда. Решили восстанавливать памятник своими силами, - рассказывает житель Пушкарево Илья Дарчук. – И вот, три семьи и наши друзья из соседнего поселка объединились. Вместе отремонтировали всю конструкцию, залили по новой основание, почистили и покрасили забор, постригли траву и кустарники. Работаем уже больше пяти дней. Еще осталось плитку положить. И звезду красную мы сняли. Почистим, покрасим и вернем на место. Словом, к 9 мая все будет красиво!

Так выглядит обновленный памятник.

Так выглядит обновленный памятник.

При этом местные жители даже толком не знают, кто здесь похоронен. Одни говорят, что летчики, другие что-то слышали о героически погибшем танковом экипаже.

- Не исключено, что это братская могила, что тут похоронено несколько солдат. Мы этого не знаем. Писали запрос в Минобороны, обращались в военкомат. Пока тишина, - говорит Илья.

На ремонт волонтеры потратили несколько тысяч рублей. Частично эту сумму компенсировали неравнодушные жители поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самоизоляция на общей кухне: «Соседи травят меня! Мне срочно нужна помощь!»
В редакцию «Комсомолки» обратилась калининградка Валентина Физлова. Она вынуждена скитаться по друзьям и знакомым в период ограничений из-за коронавируса, потому что в собственном жилье ей нет покоя
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), мне довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Новости 24
Человек из Оренбурга: в Калининградской области поменяли главного судебного пристава
«Этой иконе я бы молился»: Евгений Гришковец предложил канонизировать безымянного советского солдата
За неделю в Калининградской области задержали более 140 рыбаков-любителей
Пассажирские ж/д перевозки в Калининградской области сократились на 86%
Калининградцы получат все социальные выплаты и пособия до 9 мая
Полицейские задержали калининградца, продававшего психостимуляторы
На Гвардейском проспекте высадили 15-летние каштаны
Правительство распределило среди муниципалитетов 6 млн на благоустройство
Пьяный калининградец врезался в столб на своем автомобиле и заявил об угоне
В Калининграде волонтеры раздают горожанам георгиевские ленточки
Жители Калининграда задолжали за тепло более 1 млрд рублей
Стало известно, где в Калининграде бесплатно раздают маски, антисептик и перчатки