Не дождавшись помощи властей, жители поселка под Черняховском восстановили памятник советским солдатам

За старым памятником солдатам Великой Отечественной войны, который установлен на кладбище в поселке Пушкарево Черняховского района, в советские годы ухаживали солдаты. Но в 1997-98 годах местную воинскую часть расформировали, и жизнь в поселке поменялась в худшую сторону. Начались проблемы с дорогами, инфраструктурой, освещением. Перестали следить и за воинским захоронением.

- Все мое детство на каждый День Победы устраивали праздник. Выходила вся воинская часть: 120 солдат, офицеры, жены, дети. Все школьники в парадной форме. Собирались ветераны. На кладбище салютовали из оружия. И все это происходило как раз возле этого памятника. Но ушла воинская часть и все прекратилось, - рассказывает местная жительница Любовь Разаева.

По ее словам, они уже несколько лет ведут словесную войну с сельским советом. Кладбище не огорожено, не ухожено, памятник воинам разрушается.

- В сельсовете мне сказали: «Памятник не имеет исторической ценности». Мол, и восстанавливать смысла нет, - говорит Любовь Николаевна. – Но как же так? Это старый монумент советским солдатам, которые погибли, сражаясь за эту территорию. Моей маме 81 год. Когда она в 50-х приехала сюда жить из Владимирской области, памятник уже стоял.

Скоро звезда займет свое привычное место.

Действительно, судя по всему, это монумент первых послевоенных лет постройки. Надписей и табличек с именами на нем нет. Зато есть красная звезда и довольно приличная оградка. Интересно, что верхушка памятника сделана из немецкого столба. Такие столбики стоят неподалеку в саду. Жители поселка предполагают, что монумент собирали впопыхах из того, что было. За неимением материалов использовали то, что нашли рядом. За многие годы памятник разрушился.

- Помощи ждать было неоткуда. Решили восстанавливать памятник своими силами, - рассказывает житель Пушкарево Илья Дарчук. – И вот, три семьи и наши друзья из соседнего поселка объединились. Вместе отремонтировали всю конструкцию, залили по новой основание, почистили и покрасили забор, постригли траву и кустарники. Работаем уже больше пяти дней. Еще осталось плитку положить. И звезду красную мы сняли. Почистим, покрасим и вернем на место. Словом, к 9 мая все будет красиво!

Так выглядит обновленный памятник.

При этом местные жители даже толком не знают, кто здесь похоронен. Одни говорят, что летчики, другие что-то слышали о героически погибшем танковом экипаже.

- Не исключено, что это братская могила, что тут похоронено несколько солдат. Мы этого не знаем. Писали запрос в Минобороны, обращались в военкомат. Пока тишина, - говорит Илья.

На ремонт волонтеры потратили несколько тысяч рублей. Частично эту сумму компенсировали неравнодушные жители поселка.