2020-05-08T01:52:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 8 мая 2020: почему замедлился рост числа заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 8 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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В Калининграде коронавирусом заразилось много врачей.В Калининграде коронавирусом заразилось много врачей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 8 мая 2020 года. Вторые сутки подряд число новых заболевших коронавирусом в нашем регионе держится на довольно низком уровне. Если в среду было зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19, то в четверг еще меньше - 16. Как пояснили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в двух случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией, в том числе один тяжелый, в 6 случаях причиной госпитализации стала ОРВИ. Кроме того, при обследовании контактных выявлено 8 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Общее число случаев коронавируса достигло 599.

При этом в четверг было выписано из больницы 11 человек, а общее число выздоровевших достигло 154. В настоящее время на COVID-19 обследовано 24 513 человек, это на 753 человека больше, чем накануне. Под медицинским наблюдением остаются 2099 жителей региона.

Неужели наступил перелом в распространении коронавируса в нашем регионе? Не совсем. Как сообщил у себя в инстаграме губернатор Антон Алиханов, почти трехкратное снижение числа новых заболевших связано с тем, что закончили выявлять новых инфицированных в областной клинической больнице. Там, как мы сейчас понимаем, сформировался крупнейший очаг коронавируса в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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