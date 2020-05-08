В Калининграде продажа медицинских масок ушла в «подполье»

Не исключено, что в ближайшее время в Калининградской области по примеру Москвы введут тотальный масочный режим. Войти в магазин, общественный транспорт, банк, какое-то другое учреждение или даже просто выйти на улицу, можно будет только в защитной маске или респираторе. Это и сейчас настоятельно рекомендуется, но пока не штрафуют. Известный факт, что защищают от новой коронавирусной инфекции не самопальные тряпочные маски, не матерчатые маски промышленного производства, которые предлагают по цене 65 рублей и выше в любом хозяйственном магазине, а именно медицинские. А этот жизненно необходимый товар найти по-прежнему архисложно.

В сети «Социальная аптека» говорят, что им самим интересно, почему нет поставок в наш регион «копеечного» товара и когда они будут. Ведь себестоимость маски мизерная, производят их в России. По официальным заявлениям федеральных властей, наштамповали аж с избытком, поэтому возобновились экспортные поставки за рубеж.

В сети «ПРО Аптека» такая же безмасочная история, как и в аптечных пунктах «Милосердие». Мне повезло лишь в аптеке сети «Будь здоров», здесь были лицевые многоразовые гигиенические маски из неопрена, защищающие от слюны, пыли дисперсных частиц… Но не от COVID-19! Цена - 315 рублей. Кстати, эти гламурные изделия сделаны в Пермском крае в марте этого года. Срок годности 6 месяцев, можно стирать при температуре до 40 градусов по Цельсию.

Впрочем, хорошие новости есть. Региональный директор сети «Аптека для бережливых» Светлана Долгова сообщила следующее:

- Был период, когда одноразовых медицинских масок у нас не было. Теперь есть, по 40 рублей. Наши российские. Есть и многоразовые маски, они дороже. Как средство профилактики, они хороши. В других сетях действительно медицинских масок нет, их в принципе поставщики не предлагают ни по каким ценам, дефицит на рынке. Предложение крайне ограничено. Мы успели, закупились. Взяли большую партию и торгуем.

Такие объявления в аптеках по-прежнему не редкость.Фото: Ольга Гончарова

Как выяснилось, повлиять на "масочную историю" власти хотели бы, но не могут. Во всяком случае, говорят, что не могут. По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Великой никто не может заставить аптеки – частные структуры, закупать средства индивидуальной защиты лица и торговать медицинскими масками.

- Да, 13 марта нам поручено вести мониторинг наличия в аптеках и медорганизациях средств индивидуальной защиты – медицинских масок и антисептических средств, применяемых при новой коронавирусной инфекции, - говорит Алла Великая. - Эти сведения мы передаем в центральный аппарат нашего ведомства. К нашим полномочиям относится госконтроль за ценами на лекарства перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Но в данном перечне отсутствуют медицинские изделия, в том числе медицинские маски и асептики. Поэтому контроль за наличием медицинских изделий выходит за пределы нашей компетенции. Информации о поступлении медицинских масок в аптечные сети региона у нас нет.

А вот что о дефиците масок нам сообщил Дмитрий Яговдик, который занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией:

- Напомню, в марте государство предложило купить маски оптом в регион по цене 36 рублей за штуку без учета стоимости доставки и логистики внутри области. Продавец – единый поставщик масок для всех лечебных и аптечных учреждений страны - группа компаний «Дельрус». Что касается отечественных препаратов, того же хлоргексидина, парацетамола, то их «просто метут». И наши производители оказались в интересном положении, как с масками. Могут лишить лицензии за повышение цен. И маски ушли на черный рынок, на «Авито». С легального рынка, все что не выдерживает ценовой конкуренции уходит в «подполье».

Еще одна причина лекарственного ажиотажа состоит в том, что крупнейшие оптовики перевели аптеки на предоплату. У опта валютные контракты, многие субстанции для производства, лекарства закупаются за рубежом. Рост цен на сырье, на готовую продукцию и огромный спрос населения из-за короновирусной пандемии. Замкнутый круг, аптеки резко просят больше товара, оптовикам нужно больше денег, так как все подорожало, отгрузка удлинилась на несколько дней, а раньше аптеки работали с колес.