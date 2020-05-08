Ошибка в одной букве: как мы в Калининграде нашли родных героя, штурмовавшего Пятый форт

Эта история началась с обращения в «Комсомольскую правду» калининградца Заура Аббасова. Он сообщил, что на одном из мемориальных камней, установленный на территории Форта № 5 есть ошибка. И не просто ошибка, а в фамилии Героя Советского Союза.

- Если обходить форт слева, увидите памятную плиту. На ней написано, что 6 апреля 1945 года штурмовая группа блокировала форт, что обеспечило продвижение подразделений, и при блокаде отличился лейтенант Джабаев М. Но не было такого бойца! А был Мирза Джабиев. Через букву «и». Ошибка в одной букве. Полное имя - Мирза Агамурад оглы Джабиев. Он поднял знамя над фортом, отважно сражался, удостоен звания Героя Советского Союза. А тут такая досадная ошибка, - рассказывает Заур. – Я и сам, признаться, заметил это случайно. Пересматривал фотографии, которые делал у Форта № 5 еще в 2013 году и увидел ошибку. Специально на днях приехал к форту. Думал, исправили, все-таки столько лет прошло. Но нет. Мирза Джабиев – мой земляк, я тоже из Астаринского района Азербайджана. Обидно!

Фамилия написана с ошибкой.

Воевать Мирза Джабиев пошел добровольцем, когда в 1943 году узнал, что один из его братьев попал в плен. Четырежды был ранен. Принимал участие в боях на Западном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Но особенно отличился именно во время штурма форта № 5 в Кёнигсберге.

Взвод Джабиева, преодолев канал, подобрался к форту. Бойцы обезвредили мины, установленные на подступах, а затем ими же подорвали стену и ворвались внутрь форта. Бой длился более суток, 8 апреля Джабиев лично поднял Красное Знамя над главной башней форта. В бою он был ранен, но до самого конца боя не оставил свой взвод. В дальнейших уличных боях в Кёнигсберге взвод Джабиева штурмом взял несколько зданий, уничтожил несколько огневых точек, около 100 солдат и офицеров противника, захватил большое количество техники. В уличных боях Джабиев лично уничтожил 8 солдат и офицеров противника, еще 13 взял в плен.

Герой войны был родом из Азербайджана.Фото: Википедия

Интересно, что в Калининграде живут родственники Мирзы Джабиева. Это его племянница Рамиля Мурадова со своей семьей. Об ошибке на мемориале им тоже известно. Но, говорят, не знали куда обращаться.

- Каждый год 9 мая мы обязательно приезжаем на форт № 5, рассказываем детям про Мирзу и его подвиг. Да и в течение года часто приезжаем туда, любим гулять у форта. Для нашей семьи это особенное место, - говорит «Комсомолке» Рамиля.

Всего у Мирзы Джабиева было пять братьев и две сестры. Осталась только мама Рамили Гулзада Джабиева. Ей сейчас 80 лет, живет в Азербайджанев, в родном селе Хамошам. Сам Мирза тоже оттуда родом.

- Я родилась уже после смерти дяди. Мама рассказывала, как его всем селом встречали после войны. Еще бы! Герой вернулся с фронта домой, - улыбается Рамиля.

1977 год. Мирза Джабиев с женой и сыном.

Джабиев был уволен в запас в 1946 году в звании капитана. Вернувшись домой, окончил сельскохозяйственный техникум и работал председателем поселкового совета. Потом был директором совхоза. Умер 10 февраля 1978 года, похоронен в родном селе.

В Астаре установлен бюст Мирзы Джабиева. Есть памятник и в селе Хамошам, музей.

- Это дом-музей Мирзы Джабиева. Рядом семья построила другой дом. А в этот теперь могут прийти туристы. Внутри сохранена вся обстановка. Там есть дядина военная форма, солдатские сапоги, ремень, медали. Даже чашка и ложка, которыми он пользовался. Дом небольшой: две комнаты и коридор, - рассказывает Рамиля.

Об ошибке на памятнике «Комсомолка» сообщила руководству Калининградского областного историко-художественного музея, в чьем ведомстве находится форт № 5.

Рамиля Мурадова с семьей сегодня живут в Калининграде и очень любят посещать Пятый форт.

- Спасибо за сигнал. Прежде мы не знали об ошибке. Мы обратимся в региональное агентство по охране памятников. Только они могут принимать какие-то практические решения, - сказал директор музея Сергей Якимов, пообещав разобраться.