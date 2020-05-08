Калининградский врач - о скандале из-за отказа работать с коронавирусом: «Нет у нас трусов! Люди работают честно, ответственно и смиренно»

Шума наделало последнее заявление министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко о 350 медиках, отказавшихся работать с коронавирусной инфекцией. Общество раскололось: одни принялись стыдить врачей и медсестер за антигуманный поступок, другие – призывают не унижать людей в белых халатах, мол, у каждого отказавшегося есть на то веская причина. «Комсомолка» попросила калининградских врачей, кто сегодня работает с ковидом, объяснить столь нетипичное поведение коллег и прокомментировать заявление министра.

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЛИЧНЫМ

Одна из первых причин, названных публично, - личная. У всех «отказников» дома дети или престарелые родители, которых не с кем оставить, нельзя рисковать жизнью и здоровьем близких.

Именно эту причину отказа работать с новой инфекцией и назвал упомянутый Александр Кравченко, встречаясь 4 мая с журналистами.

- Но у нас достаточно большое число людей отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период. Таких под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медицинского персонала… По факту у нас 350 человек встали и вышли из системы перед началом, я не вправе их осуждать, - сказал министр.- У кого-то дети, у кого-то еще что-то.

Но врачи, кто сегодня работают и знают ситуацию изнутри, искренне недоумевают, мол, для чего министр сделал это заявление? И сами предлагают такой вариант ответа.

- Скорее всего, для того, чтобы разделить ответственность за нехватку медиков в системе здравоохранения, - заявили «Комсомолке» сразу несколько врачей. - Калининградская область не первый год испытывает дефицит кадров в госучреждениях. И в условиях распространения ковида ситуация очень сильно обострилась.

НЕТ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще одно публичное и открытое заявление на эту тему сделал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

- Во многих регионах медперсонал привлекают к работе с эпидемией без должного оформления, могу только предположить, что здесь (в Калининградской области. – Ред.) было то же самое, - поделился мнением Семен Гальперин в эфире Национальной службы новостей. - Ну, вот было постановление правительства об оплатах, основанное на выступлении президента, и мы очень часто видим ситуации, когда медработников оставляют без обещанных выплат. Кроме того, часто нет нормальных условий для работы, нет гарантий безопасности, нет средств индивидуальной защиты. Я считаю, что медработник не должен приступать к работе, пока у него нет качественных условий для ее выполнения. Например, работа без средств индивидуальной защиты часто приводит к ухудшению ситуации и для пациентов, и для врачей, потому что медработники становятся источником заражения.

- Прежде чем осуждать этих людей, необходимо узнать, что послужило причиной их ухода, были ли реальные возможности организовать работу и кто виноват в отсутствии нормальных условий, - призвал к объективности Гальперин. - У нас привыкли списывать все проблемы на тех, кто непосредственно работает с пациентами, а на самом деле они возникают из-за неправильной организации труда. Сейчас необходимо вести переговоры с медработниками, чтобы выяснить, в чем была проблема.

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

Действительно ли калининградские медики отказываются работать с «ковидными» больными и уходят с работы сотнями? На этот вопрос ответили на условиях анонимности врачи и медсестры, непосредственно оказывающие квалифицированную помощь пациентам с COVID-19 в медицинских организациях Калининграда. Все наши респонденты, подчеркивали, что не хотят остаться без работы, а за откровенность можно поплатиться увольнением.

Врач, работающий на cкорой в Калининграде, сообщил «Комсомолке», что обсуждение темы доплат идет уже на протяжении месяца – точно.

- Эти разговоры начались еще до того, как президент Путин объявил о мерах поддержки медиков. Пока никто доплат не получил, - сказал врач. – И для того, чтобы врачу, фельдшеру, водителю получить доплату, нужно очень постараться. А именно. К примеру, везете вы контактного в больницу, а его тесты в итоге окажутся отрицательными. Человек здоров! Тогда вашей бригаде никакой доплаты не будет. Но разве эта бригада не рискует? Да, правительство области уже опубликовало разъяснение, как оплачивается труд медиков, но дьявол, как всегда, в деталях. И все эти детали прописаны во внутренних документах той же службы скорой или других медицинских учреждений, работающих с новой инфекцией.

- Не знаю, зачем Калининград «прославили» на весь белый свет тем, что у нас врачи и медсестры – трусы, - говорит медик. – Нет у нас трусов! Люди работают честно, ответственно, я бы даже сказал, смиренно. Врачи были и остаются элитой нашей страны. Медики в принципе не могут позволить себе такое проявление как трусость. Это абсурд! А если и ушли медики до начала пандемии, то их попрекать деньгами вообще неуместно, потому что в начале пандемии вообще никто ничего не знал и не мог знать. Ни про то, как инфекция будет распространяться в нашей области, ни про то, что Путин поручит регионам вводить доплаты. В самом начале ушли те, кто в серьезной группе риска, - с хроническими заболеваниями, возрастные, а также те, кому не на кого оставить детей или глубоко пожилых родственников. Так за что вы их судите?

НИКТО НИКУДА НЕ УБЕЖАЛ!

Центральная городская клиническая больница с начала апреля переведена на режим инфекционного стационара. По мнению персонала, это было верное стратегическое решение:

- Мы расположены на удалении от жилой застройки, - рассказала врач, она и сейчас работает. - В основном здании больницы нужно было развернуть отделения для инфицированных взрослых, но для этого подготовить базу и персонал для работы в новых условиях. Но на должном уровне эта подготовка не была проведена.

- Что касается отказа от работы наших врачей и медсестер, то, по словам нашей собеседницы, ушли только те, кому за 65-70 лет, то есть просто недопустимый для новых условий катастрофический возраст.

- Ушли также те, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, в частности онкологией, - продолжает врач. - Единичные случаи, когда человек временно отказывался работать. Это мамы-одиночки, у которых маленькие дети, а детский сад или школа закрыты, оставить ребенка не с кем. Этих людей никто осуждать не может, они не должны сейчас работать, напротив их надо беречь.

Остальные сотрудники больницы работают, причем с энтузиазмом:

- Отсидев две недели на карантине, наши врачи и медсестры снова выходят в коронавирусный очаг. Ведь медики абсолютно другие, особый склад людей. Никто ничего не боится, были бы средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а они есть. Поэтому все работают и в стационаре, и в поликлинике. Никто никуда не убежал. И кто из нас не работает? Любопытно было бы узнать! Хотелось, чтобы нас поддержали, а не унижали безосновательными упреками.

И О ДЕНЬГАХ…

А вот что рассказывают врачи и медсестры о деньгах, зарплатах и доплатах. И тут все, увы, далеко не радужно.

- Специалисты в поликлиниках, считается, не работают с ковидом, хотя, очевидно, это же не так, - говорит врач из ЦГКБ. - А значит, никаких доплат не получают. Но разве они не в зоне риска сегодня?

- Больница переполнена, очень много сотрудников из областной, - присоединяется к разговору медсестра из ЦГКБ. - Вот только сейчас в полном объеме обеспечили «спецурой». И то - экономим. Образование за десятилетие развалили, и медицину. Теперь видим результат. От нас скрывают реальную информацию. Отделения не закрывают, не обрабатывают по всем требованиям от инфекции, как это должно быть. Никаких надбавок у нас нет. Наоборот, я получаю половину моей зарплаты. Мотивируют тем, что не выполняет МРОТ – план по койкам. Получала 35 тысяч, сейчас голый оклад 16 тысяч 200 рублей. Объясняют, что деньги нужны для закупок препаратов и оборудования. Препараты дешевые, отечественные, нового оборудования нет. «Дезаров» и кварцевых ламп нет, нет спирта, дезинфекционных средств недостаточно. Делаем вручную аппараты «Боброва». Аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает. Работать очень страшно. Каждый день идешь в ад. Но работаю. У меня других доходов нет, кроме зарплаты.

СПАСУТ СТУДЕНТЫ?

Что же делать с нехваткой кадров? Это вопрос по-прежнему открыт, но врачи считают недопустимым пускать на борьбу с ковидом студентов или сестер милосердия.

- Врачей, медсестер, младшего медперсонала у нас хронически не хватало задолго до пандемии, - рассказала врач из Калининградской областной клинической больницы. - . После реорганизации и оптимизации региональной системы здравоохранения, сокращения специалистов, коечного фонда, целых инфекционных отделений и больниц на периферии кадровый голод только усилился. Привлекали спецов из других регионов, пытались сгладить положение программой «Земский доктор»... Пандемия оголила болевые точки до предела. Фактически почти половина медицинского персонала пенсионного и предпенсионного возраста. Встает вопрос, кто придет на смену в эпоху коронавируса? Не имеющие достаточных знаний и без практического опыта студенты медицинского факультета БФУ? Закон не позволит отправить новобранцев в "красную зону".

- Заболели десятки наших медиков, - продолжает врач. - Одна из причин - нехватка медицинских масок и других средств защиты в первое время. Бывало, что выдавали одну маску на смену. Теперь ситуация изменилась к лучшему: имеем специальную экипировку, выходишь из грязной зоны через шлюз, тебя обрабатывают дезсредствами с головы до ног.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Получат ли страховку родные умершей медсестры Надежды Дивак?

В России подписан указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медработникам, борющимся с коронавирусом. Так, в случае смерти медицинского сотрудника единовременная выплата составит 2 752 452 рублей. В случае получения вреда, осложнения - 68 811 рублей. В случае инвалидности в результате осложнений после заболевания, вызванного COVID - до 2 064 339 рублей. Дополнительные страховые гарантии будут предоставлены врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи.

Надежда Дивак.Фото: Калининградская областная клиническая больница

3 мая коллектив областной клинической больницы известил, что скончалась их коллега, медицинская сестра отделения пульмонологии Надежда Александровна Дивак.

- Ей было 65 лет, - говорится в сообщении. - Она была талантливым, преданным своему делу специалистом. Посвятив себя благородной профессии, она помогала спасать жизни людей, и сама умерла от тяжелой болезни. Причиной смерти стал коронавирус, это первая потеря в наших рядах, что еще раз доказывает то, что COVID-19 весьма опасен и не щадит даже тех, кто знает как с ним бороться…

Родные Надежды Александровны вправе рассчитывать на помощь со стороны государства.

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