Как отметить в Калининграде День Победы 9 мая 2020: что можно и что нельзя во время самоизоляции

Пандемия коронавируса внесла коррективы в наши будние дни и праздники. И даже такой святой для страны день как 9 мая, пройдет не как обычно. Случай уникальный – привычного парада с возложением цветов не будет. Рассказываем о том, как же пройдет День Победы в Калининграде.

К МЕМОРИАЛАМ НЕ ИДЕМ

В Калининградской области продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Никто не отменял самоизоляцию, не разрешал просто так гулять и без острой необходимости выходить из дома. В этом плане ничего не поменялось, послаблений нет.

- Жители региона обязаны ограничить нахождение в общественных местах, исключить увеселительные прогулки по улицам, - четко говорят в полиции.

Так что пройтись по аллеям и улицам 9 мая, увы, нельзя.

В этом году не получится даже возложить цветы на могилы воинов и мемориалы.

- Посещение мемориалов не входит в число мест первой необходимости, - говорят в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса. - Однако правоохранители будут лояльнее относиться к нарушителям и стараться без лишней необходимости не выписывать постановлений, а работать через предупреждения. Со своей стороны мы просим жителей региона соблюдать режим самоизоляции, беречь свое здоровье и отдать дань памяти павшим участвуя в дистанционных памятных мероприятиях, таких как Бессмертный полк онлайн и прочих. Авиапарад рекомендуем смотреть из своих домов и в трансляциях СМИ.

Логика такая – если вас с цветами остановят у братской могилы, то предложат быстренько возложить и незамедлительно двинуться домой. Но если возложение цветов будет носить массовый характер, полиция примет меры. Не исключены штрафы.

- 9 мая – это великий праздник. Но живем мы сейчас в условиях пандемии. Безусловно, нет задачи в День Победы выписать максимальное количество протоколов. Но есть задача не допускать массового скопления людей на улицах, - сказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

ПАРАД СМОТРИМ ИЗ ОКОН

Традиционного парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на главной площади Калининграда не будет. Зато на 9 мая запланировано воздушное шоу. Начало в 10:00. В этом воздушном параде примут участие 20 самолетов и вертолетов соединения морской авиации Балтийского флота. В небе над центром Калининграда в едином воздушном строю пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин составит от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Как стало известно «Комсомолке», летчики взлетят сразу с трех аэродромов Калининградской области: в Черняховске, Чкаловске и Донском. Сам парад будет хорошо видно из окон домов разных районов города (собираться на площади Победы в условиях действия режима самоизоляции не стоит). Но, конечно, больше всего повезло тем, кто живет в центре Калининграда. Самолеты и вертолеты пересекут Московский проспект, пролетят вдоль Ленинского и Советского проспекта, улетят в сторону Чкаловска.

Прямую трансляцию авиашоу покажет портал «Клопс».

Поздравление губернатора Антона Алиханова будет транслироваться на телеканале «Каскад» в 8:50 и в 10:00, видео разместят на сайте правительства области и в социальных сетях.

В 9:00 на всех федеральных телеканалах покажут поздравление Владимира Путина.

В 12:00 из уличных динамиков прозвучит сообщение Юрия Левитана об окончании Великой Отечественной войны.

Что касается наземной техники и марширующих военных – тут придется подождать. По словам президента Владимира Путина парад - как в Москве, так и в других городах - состоится не 9 мая, а позже.

Новая дата не определена, вся зависит от распространения коронавируса. Чаще других называется 24 июня. Именно в этот день в 1945 году прошел парад на Красной площади в честь победы над фашистской Германией.

МУЗЫКА НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Военные автомобили мы на улицах увидим! Во всех городах, где находятся гарнизоны, по главным улицам 9 мая с 10 утра пустят празднично брендированную автотехнику (где-то поедут даже БТРы), которые будут транслировать песни, посвященные Дню Победы.

Играть музыка будет и на кораблях в Балтийске, которые торжественно поднимут флаги. В военной гавани для моряков выступит ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

«БЕССМЕРТНЫ ПОЛК» ОНЛАЙН

Обойдется в памятный день и без многолюдного шествия «Бессмертного полка» по центру города. В этом году из-за пандемии коронавируса народная акция пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции. Любой житель Калининградской области мог «встать в строй» и рассказать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны, отправив заявку на сайте акции. Виртуальное шествие будет транслироваться на телеканалах, в интернете и на медиаэкранах.

САЛЮТ ПОКАЖУТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Состоится в Калининграде 9 мая и праздничный салют. Прямую трансляцию проведет ГТРК «Калининград». Стрелять будут традиционно из парка Победы. Начало в 22:00 по калининградскому времени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПОЕЗДКИ К МОРЮ

Посетить приморские курорты по-прежнему не получится. Въезды в курортные зоны на предстоящих майских праздниках будут контролироваться сотрудниками полиции.

- В Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и другие приморские города смогут добраться граждане, имеющие местную прописку. Жителям региона, решившим съездить к морю отдохнуть, будет рекомендовано вернуться домой и строго соблюдать временные ограничительные меры. Чтобы не потерять время и не быть привлеченными к административной ответственности за нарушение самоизоляции – не планируйте поездки к морю, останьтесь дома!, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Да и делать на море нечего. Во всех городах-курортах перекрыты променады и пирсы, парки и скверы, все спуски и съезды к морю. Кафе, рестораны и магазинчики со всякими сувенирами не работают.

НАДЕВАЕМ МАСКИ!

С 12 мая в Калининградской области вводится всеобщий масочный режим. Контролировать его соблюдение будет полиция. В соответствии с постановлением регионального правительства посетители магазинов, государственных организаций, а также пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски и соблюдать безопасную дистанцию полтора метра друг от друга.

При поездке на поездах, в автобусах, трамваях и троллейбусах, в случае отсутствия на пассажирах масок, нарушители будут привлекаться к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ.

- Составленные полицейскими протоколы будут направляться в районные суды для принятия решений. Напоминаем, что максимальный штраф по указанной статье для физических лиц – 30 тысяч рублей, - отметили в полиции.