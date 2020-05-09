2020-05-09T00:53:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 9 мая 2020: всеобщий масочный режим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 9 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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В Калининградской области вводится всеобщий масочный режим.В Калининградской области вводится всеобщий масочный режим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 9 мая 2020 года. После двух дней относительно невысоких показателей заражения коронавирусной инфекцией в пятницу последовал новый всплеск - 38 случаев COVID-19. Как пояснили в оперативном штабе, 13 случаев выявлено у пациентов с пневмонией, при этом, двое заболевших находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 случаев - у пациентов с ОРВИ. В 15-ти случаях выявлено бессимптомное течение инфекции.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - заявили в оперштабе.

Главный санитарный врач региона Елена Бабура призвала калининградцев не расслабляться. По ее мнению, на плато заболевания мы еще не вышли, рост эпидемии продолжается. Это значит, что меры предосторожности сегодня так же необходимы, как и вчера. В частности, региональное управление Роспотребнадзора предложило не смягчать режим самоизоляции для отдельных категорий граждан - для лиц старше 65 лет, а также для тех, у кого диагностированы хронические заболевания.

Для всех остальных с 12 мая (если, конечно, в эти дни не произойдет резкой вспышки заболевания) последуют некоторые смягчения условий самоизоляции: на работу можно будет ездить без справки, откроются торговые центры, парикмахерские и салоны красоты. А вот детсады по-прежнему будут работать в режиме дежурных групп. Губернатор Антон Алиханов решил, что полностью открывать детские учреждения еще преждевременно. При этом число дежурных групп в детсадах будет увеличено.

- Мы просим родителей, у которых есть возможность, остаться с детьми дома. По новым требованиям в этот непростой эпидемический период, если хотя бы у одного ребенка или воспитателя будет обнаружен коронавирус, то закрывается весь детский сад, а родители и юные калининградцы садятся на двухнедельный карантин, - сказала министр образования региона Светлана Трусенева.

И еще одна важная новость пятницы: вместе со смягчением режима самоизоляции с 12 мая вводится обязательное правило ношения медицинских масок. Со вторника их нужно будет надевать не только в магазине и общественном транспорте, но и на улице. Правило разумное, только власти не учли одного важного обстоятельства: маски по-прежнему есть далеко не во всех аптеках, а там где есть, стоят в среднем по 40-50 рублей за штуку при себестоимости в 10. Такой вот у нас капитализм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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