«75 историй о войне»: о них не писали в газетах, но издали книгу

Больше года мы рассказывали о неизвестных или малоизвестных героях штурма Кёнигсберга и участниках Восточно-Прусской наступательной операции. За это время рубрика «О них не писали в газетах» стала для меня не просто очередным заданием редакции, она объединила работу и сразу несколько моих увлечений, связанных с военной историей.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С МЕДАЛИ

Этот проект и начался с совместного с калининградскими поисковиками расследования истории утерянной награды. В мае 2018 года на месте боев, недалеко от стертого с лица земли прусского поселка Тиренберг, была найдена медаль «За отвагу» с оторванным ушком. Обнаружил ее Владимир Серебряков. Вскоре по идентификационному номеру удалось установить фамилию героя – им был числившийся пропавшим без вести уроженец Челябинской области Иван Кузнецов. Через некоторое время разыскали и самого Ивана Константиновича – живого! Ему передали утерянную медаль (как выяснилось, осколок перебил соединение с колодкой, а самого израненного бойца в бессознательном состоянии доставили в госпиталь – Кузнецов чудом остался жив). Остается сказать, что, пока готовился данный материал, челябинские журналисты подтвердили, что фронтовик жив-здоров, отметил в апреле свое 95-летие и готовится встречать очередной День Победы.

Конечно, такой сюжет – чистая случайность, но бывали и похожие истории, когда удавалось разыскать родственников фронтовиков в Московской, Ярославской, Ивановской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Иркутской областях, в Чувашии, в Крыму и в других регионах. Вскоре поиск развернулся не только на всю страну, но и в бывших республиках Советского Союза. Несмотря на сложные отношения с Украиной и Грузией, через районные газеты и при помощи живущего в Пятигорске консультанта поискового отряда «Совесть» Геннадия Полубедова смогли связаться и с тамошними родными наших героев. Была еще история об уроженце Казахстана.

ПИСЬМОМ С ФРОНТА ХОТЕЛИ РАСТОПИТЬ ПЕЧЬ

Еще одно увлечение, благодаря которому появилось около десятка историй, - поиск по фронтовым фотографиям. Некоторые из них были найдены в расселенных и приготовленных к сносу домах. Например, фото танкиста Петра Данилова я обнаружил в заброшенной и на сегодняшний день уже практически уничтоженной вилле Зор в Светлогорске. Некоторые спасли мои друзья из ликвидированного музея на улице Артиллерийской - так, например, был написан ряд текстов о бойцах 149-й армейской пушечной артиллерийской бригады, внесших огромный вклад в штурм Кёнигсберга. А некоторые снимки я просто покупал на сайтах объявлений.

Сложно сказать, как фотографии героев оказываются в продаже. Чаще всего через вторые и третьи руки, продавцы даже не знают историй специфического «товара». Так было с карточками летчика Александра Старостина, военного шофера Григория Мухортова, военного медика Айкаса Абгарьяна, лейтенанта Петра Халуева… Но иногда от таких документов избавляются дальние родственники ветеранов. Так в моих руках оказался архив лейтенанта Ивана Овсянникова, отправившего в октябре 1944-го на родину в Новосибирск памятное письмо с границы Восточной Пруссии на трофейном бланке. Бумаги фронтовика родственники уже приготовили для растопки печи, но реликвии вовремя заметил коллекционер Александр Лутковский, приходившийся Овсянникову еще более дальним родственником.

К счастью, такое отношение к истории своей семьи – а значит, и своей страны, скорее, исключение из правил. Иногда случалось, что с родственниками солдат и офицеров не удавалось связаться во время подготовки материала, но через некоторое время после выпуска статьи они сами на нас выходили. Так получилось в случае с артиллеристом Алексеем Ваньковым (его фото было спасено из уже упомянутого музея на Артиллерийской). В январе этого года к нам в редакцию дозвонилась внучка Ванькова - москвичка Елена Андреева. Статью она увидела случайно, и тут же показала ее родственникам.

- Мы очень благодарны вам за такую подробную статью о нашем дедушке, которого помним и любим! - рассказала Елена. - К сожалению, не всю информацию о его боевом пути знали, так как он был очень скромным человеком и мало рассказывал о своем вкладе в Победу.

Как оказалось, после войны, с 1967 по 1979 год Алексей Константинович занимал ключевую должность в вооруженных силах – был начальником штаба Управления командующего зенитно-ракетными войсками, первым заместителем командующего. На этой должности в апреле 1970-го ему было присвоено звание генерал-лейтенанта артиллерии.

ЧТОБЫ БЫЛО, ЧТО РАССКАЗАТЬ ПОТОМКАМ

Благодаря проекту, со многими родственниками фронтовиков, ставших героями статей, я поддерживаю отношения и сегодня. У некоторых отцы, деды и прадеды похоронены на калининградской земле. При помощи создателя сайта «Prussia39» Дмитрия Вострикова получалось установить и место гибели, и реальное место захоронения солдат и офицеров. Их потомки планировали посетить нашу область в апреле-мае этого года. Например, приехать собирались родственники погибшего под Кёнигсбергом Александра Сытина, приславшие эмоциональный отзыв на прочитанный материал:

«Все наши родственники выражают благодарность за увековеченную память! Хорошо, что в нашей стране есть такие люди, занимающиеся благородным делом! С уважением, семейство Сытиных - Мерзляковых. Еще раз огромное спасибо! Для нашей семьи это очень важно и бесценно! Есть что показать и рассказать детям и внукам!»

Обложка книги "75 историй о войне".Фото: Сергей Богров

К сожалению, из-за связанных с коронавирусом ограничений эти поездки пока откладываются, но не отменяются.

На ряд статей о найденных на территории Калининградской области экипажах бомбардировщиков Пе-2 откликнулась ныне живущая в Москве летчица Галина Брок-Бельцова, воевавшая в Восточной Пруссии и бомбившая Кёнигсберг на таком же самолете. Она также стала героиней одного из наших материалов.

Большой вклад в общее дело внесли и небольшие музеи. Истории об участниках войны мы раскапывали совместно со школьным музеем поселка Ульяново Неманского района, с музеем замка Вальдау из Низовья Гурьевского района, а также с музеями сел Прозорово и Брейтово Ярославской области.

Итогом более чем годовой работы стало издание медиагруппой «Западная пресса» книги «75 историй о войне». В нее вошли лучшие материалы, собранные за все это время. Хочется надеяться, что эта работа будет постоянным напоминанием о подвиге советского солдата и о необходимости сохранения в семейных архивах тех фрагментов, из которых складывается коллективная память страны.