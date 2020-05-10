2020-05-10T00:35:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 мая 2020: эпидемия не думает стихать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 10 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Число заболевших в Калининградской области приближается к 700.Число заболевших в Калининградской области приближается к 700.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 10 мая 2020 года. Число заболевших приближается к 700 - в субботу было зарегистрировано 34 новых случаев коронавируса.

Как пояснили в оперативном штабе, больше всего случаев - 20 - выявлено при обследовании контактных лиц, при этом течение заболевания было у них бессимптомным. Кроме того, зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией, а у 8 человек диагностирован COVID-19 вместе с острой респираторной инфекцией.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - отметили в оперштабе.

Всего на данный момент в Калининградской области обследовано нарастающим итогом на COVID-19 26 247 человек, из них выявлено 671 случай заражения (175 человек выздоровели), умерло 11, остаются под медицинским наблюдением 1 992 человека, в том числе 101 в условиях обсерватора.

По данным главного санитарного врача региона Елены Бабуры, число новых заболевших за предыдущую неделю увеличилось на 7 процентов. Среди всех инфицированных 5 процентов составляют дети в возрасте до 14 лет (35 человек, среди которых 13 - дошкольники), а четверть – лица старше 65 лет (всего 151 случай).

Среди муниципальных образований по числу заболевших, как несложно догадаться, лидирует Калининград (более 400 случаев), на втором месте Гурьевский городской округ (около 60), на третьем - Полесск (около 50).

ИСТОЧНИК KP.RU

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