2020-05-11T00:42:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 11 мая 2020: более 700 заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 11 мая 2020 года
Кирилл Алексеев
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Всего нарастающим итогом в Калининградской области обследовано на COVID-19 27 568 человек.Всего нарастающим итогом в Калининградской области обследовано на COVID-19 27 568 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 11 мая 2020 года. Суточное число новых заболевших в последнее время стабильно превышает 40 человек. Если такие темпы сохранятся, то уже через неделю пересечем психологическую отметку в 1000 заболевших. Прогноз вполне реальный, учитывая, что со вторника снимается ряд ограничений режима самоизоляции. К тому же на днях министр здравоохранения региона Александр Кравченко признался, что наиболее тяжелые в плане распространения инфекции дни наступят в двадцатых числах мая. Главный санитарный врач области Елена Бабура также сообщили, что на плато по заболеваемости Калининградская область еще не вышла.

Что касается последних случаев заражения COVID-19, то их было зарегистрировано 42, а общее число заболевших составило 713 человек. Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, среди новых заболевших у 20 человек была диагностирована пневмония, в шести - ОРВИ, а в 16 случаях было зафиксировано бессимптомное течение коронавирусной инфекции.

- По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования, - добавили в оперштабе.

Всего нарастающим итогом в Калининградской области обследовано на COVID-19 27 568 человек, из них выявлено 713 случаев заражения (188 человек выздоровели), умерло 11, остаются под медицинским наблюдением 2129 человека, в том числе 110 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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