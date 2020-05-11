2020-05-11T12:45:15+03:00
Общество

Мороз до -7, снег и гололед: в ночь на 12 мая Калининградскую область ждет зимний кошмар

Сегодня жители нашего региона столкнутся с целым комплексом аномальных явлений
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Хуже всего придется северо-восточным районам области. Здесь ожидается снег.Хуже всего придется северо-восточным районам области. Здесь ожидается снег.Фото: Александр Подгорчук
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В воскресенье, 10 мая, температура воздуха в Калининграде поднялась до +21,8 градуса, но уже сегодня ночью жителей востока нашей области ждет фантастическая перемена погоды. После полуночи температура резко опустится. По данным популярного метеорологического портала rp5.ru, воздух остынет до -1 градуса, но из-за 100-процентной влажности и крепкого холодного ветра (до 14 метров в секунду) ощущаться будет как -7!

Но и это еще не все.

- Ближе к позднему вечеру и в ночь на вторник, преимущественно в северо-восточной части области, осадки усилятся и перейдут в мокрый снег, местами сильный, - сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в социальной сети "ВКонтакте". - При этом до утра вторника на северо-востоке области (Неманский, Краснознаменский, Гусевский, Черняховский, Нестеровский, Озерский районы) может выпасть до 15-20 мм осадков в виде мокрого снега, возможно налипание снега, падение веток и деревьев, формирование временного снежного покрова до 4-6 сантиметров, на дороге также возможен гололед. Будьте осторожны!

Причиной нынешней аномалии стал очередной циклон, в тыловой части ложбины которого оказалась Калининградская область. Поступление холодных воздушных масс из Скандинавии приведет к интенсивной конденсации и формированию еще одного волнового циклона, который также пройдет через всю область.

Отметим, что западным районам повезло больше. В Калининграде ночью температура удержится на уровне +5 градусов, а вместо снега нас ждет сильный дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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