2020-05-11T13:04:17+03:00
История современности

Газопровод в Калининград тянули по маршруту наступления Красной армии на Кёнигсберг

35 лет назад в Калининградскую область пришло голубое топливо из Сибири
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Еще 60 лет назад на мемориале 1200 гвардейцам была сделана реконструкция. И 9 мая 1960-го там зажегся Вечный огонь.Еще 60 лет назад на мемориале 1200 гвардейцам была сделана реконструкция. И 9 мая 1960-го там зажегся Вечный огонь.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ
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Это событие, ставшее, без преувеличения, вехой в истории региона, состоялось 8 мая 1985 года. В тот теперь уже такой далекий день был введен в эксплуатацию 346-километровый газопровод Вильнюс-Калининград.

Его строительство началось летом 1981-го. 4 марта 1985-го был сварен последний, или как тогда говорили «красный стык». Это произошло в Краснознаменском районе – на границе с Литвой, на берегу реки Шешупе, у поселка Победино. После чего начались испытания газопроводной «нитки».

Часто отмечалось, что маршрут газопровода совпадает с тем направлением, по которому в 1945-м наступали на Кёнигсберг наши войска. Неудивительно, что перед строителями была поставлена задача сдать объект к 9 мая 1985-го. Так сказать, трудовая победа – к 40-летию Победы. И они с этой задачей справились.

При большом стечении народа в канун 9 Мая в поселке Малое Исаково был торжественно зажжен символический факел. Сделать это доверили одному из лучших строителей газопровода – машинисту экскаватора В.А. Мухину. Вспыхнуло пламя – природный газ из Уренгоя пришел в Калининград!

До этого, с 1951 года, город получал газ от Калининградского коксогазового завода (как и многое другое, он был создан на кёнигсбергской основе – на базе родственного немецкого предприятия). Причем для ККЗ (ныне – давно почившего в бозе) столь нужный горожанам бытовой газ был лишь сопутствующей продукцией. Главным же было производство кокса, которого ждали и в Прибалтике, и в Белоруссии, и в «большой» России.

По нынешним меркам то голубое топливо было не ахти какого качества. Однако это для нас, избалованных природным газом. Тогда же и коптящий «попутчик», полученный при производстве кокса, считался за счастье. И негазифицированное большинство завидовало тем, кто уже мог вслед за поэтом небрежно бросить:

– А у нас в квартире газ…

Хотя тот газ шел не только в квартиры. Так, 60 лет назад на мемориале 1200 гвардейцам была сделана реконструкция. И 9 мая 1960-го там зажегся Вечный огонь.

Тем не менее преимущество природного газа было очевидным даже для неспециалистов. И когда газопровод дотянули до областного центра, калининградцы стали с нетерпением ждать, когда же голубое топливо дойдет непосредственно до потребителя. Кто-то ждет до сих пор – газификация Калининграда все еще продолжается. Но тысячам других повезло больше. Уже летом 1985-го в их дома начал поступать природный газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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